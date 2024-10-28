مجلس الشيوخ يصدق على مضبطتي الجلسة العامة الخامسة والسادسة

صدق مجلس الشيوخ، خلال جلسته العامة المنعقدة الآن، برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق رئيس المجلس، على مضبطتي المجلس للجلسة العامة رقمي الخامسة والسادسة.

وقال عبدالرازق، إن الامانة العامة للمجلس قد قامت بنشر تلك المضابط إلكترونيا على كافة الأعضاء، ووجه رئيس المجلس كلامه للأعضاء قائلا: “هل لأي من الأعضاء أي ملاحظات علي مضبطتي المجلس ولم يبد أي عضو أي ملاحظة ، ولذلك أعلن عبدالرازق التصديق علي المضبطتين”.

ومن جهة اخري أعلن عبدالرازق عن اعتماد النائب سامح السادات رئيسا للهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية وكذلك للنائبة سلوي الحداد نائبا لرئيس الهيئة البرلمانية لحزب الاصلاح والتنمية وجاء ذلك بناء علي رسالة تلقاها رئيس المجلس من حزب الاصلاح والتنمية يفيد باختيار الحزب لهما ممثلين للهيئة البرلمانية للحزب.

وبدأ المجلس مناقشة طلبي مناقشة عامة الأول للنائب جمال ابوالفتوح بشأن دعم المشاريع التوسعية الافقية للرقعة الزراعية كأحد نوافذ زيادة الصادرات والثاني للنائب أحمد الشراقي بشأن دعم وتمكين الفلاح المصري باعتباره أحد ركائز الأمن الغذائي.