بالفيديو.. فاطمة عبد الرسول: عرض فيلم التمور أمام الرئيس السيسي شرف كبير للواحات البحرية

قالت الدكتورة فاطمة عبد الرسول، مؤسس مهرجان تمور الواحات البحرية، من أهالي الواحات، والتي ظهرت باحتفالية القبائل والعائلات المصرية بالعاصمة الإدارية بنصر أكتوبر والتي شهدها الرئيس السيسي، إن عرض فيلم التمور جعلها تشعر بإحساس رائع لا يوصف بالكلمات.

وأضاف "عبدالرسول" في مداخلة هاتفية لبرنامج "صباح الخير يا مصر" على فضائية "مصر الأولى" اليوم الاثنين: "شرف كبير للواحات البحرية ولفاطمة عبد الرسول أن يشهد الرئيس السيسي فيلم التمور، إذ واجهتنا تحديات كبيرة في تنمية الواحات البحرية".

وتابع، أن الرئيس السيسي كرمنا في أكبر احتفالية بالشرق الأوسط وهذا الأمر فخر كبير لنا، ومهرجان التمور سلط الضوء في الواحات على الموارد الاقتصادية للواحات البحرية مثل الزراعة والسياحة.

وأردف، مؤسس مهرجان تمور الواحات البحرية: "في الواحات، يعتبر التمر العنصر الأساسي في اقتصاد ودخل الواحات، وننتظر موسم التمور وجني محصول التمور كأننا ننتظر مولودا، فكل أهالي المدينة يفرحون بمختلف مهنهم وفئاتهم، فكلنا نعمل في زراعة النخيل وورثناه عن أجدادنا".