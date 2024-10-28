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الإثنين 28 أكتوبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

اقتصاد

تنظيم الاتصالات: عطل تقني في بعض صفحات الفيسبوك

تنظيم الاتصالات
تنظيم الاتصالات
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أعلن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، عن حدوث عطل تقني في بعض صفحات الفيسبوك، اليوم الاثنين، لافتا إلى أن هذا العط على مستوى العالم وغير مقصور على مصر فقط.

 وقال الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات في بيان له: “ انه لاحظ اليوم عدم قدرة بعض المستخدمين للوصول إلى بعض صفحات الفيسبوك، وبناء على ذلك قام المختصين بالجهاز بدراسة الموقف، وتبين أنه يوجد عطل تقني في الفيسبوك على بعض الصفحات على مستوي العالم وغير مقصورة على مصر مما أدى إلى عدم قدرة بعض المستخدمين للوصول إلى هذه الصفحات”.

وجدير بالذكر، أن أجهزة الاحتفاظ بالمحتوي الموجودة داخل جمهورية مصر العربية تعمل بشكل جيد وهو ما ساهم في التقليل من تأثير العطل التقني للفيسبوك على هذه الصفحات داخل جمهورية مصر العربية.

 

الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات الفيسبوك جمهورية مصر العربية