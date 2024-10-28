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الإثنين 28 أكتوبر 2024
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داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

جنايات الجيزة تعاقب متهم بالسجن 10 سنوات لاتهامه بهتك عرض فتاة

محكمة
محكمة
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عاقبت محكمة جنايات الجيزة، شخصًا بالسجن المشدد 10 سنوات، بتهمة هتك عرض فتاة رغمًا عنها بالجيزة.

وجاء بأوراق القضية..  أن المتهم “محمد. ج” هتك عرض المجني عليها “ش.ع” دون إرادتها، وذلك بمنطقة العجوزة بمحافظة الجيزة.

هتك عرض فتاة بالجيزة 

الواقعة بدأت ببلاغ تقدم به والد المجني عليها إلى الأجهزة الأمنية بالجيزة، وأفاد في بلاغه بقيام المتهم بالتعدي على نجلته، وأكدت تحريات مباحث العجوزة صحة البلاغ، حيث بينت التحريات قيام المتهم بهتك عرض المجني عليها بالقوة والتهديد، وثبت بتقرير إدارة التصوير الجنائي، أن الشخص الذي يظهر بالمقطع المرئي محل الواقعة يتفق مع الشكل العام للمنظور الجانبي بينه وبين مرتكب الواقعة، وتم القبض على المتهم وعرضه على النيابة التي أحالته إلى المحكمة الجنائي المحتصة والتي أصدرت بحكمها المتقدم.

 

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