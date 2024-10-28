ركنة سيارة وخلافات زوجية.. تفاصيل مقتل طالب وربة منزل بجريمتين مختلفتين بالقاهرة

شهدت محافظة القاهرة جريمتي قتل خلال الـ24 ساعة الأخيرة بمنطقة المطرية شرق المحافظة، راح ضحيتها طالب وسيدة أخرى، بسبب مشاجرة، وخلافات أسرية.

مقتل طالب فى مشاجرة

وفي تفاصيل الجريمة الأولى التي وقعت في المطرية، تحديدًا بمنطقة عزبة الريس التي شهدت جريمة مروعة عندمـا أقدم لاعب كمال أجسام على قتل طالب بإحدى الكليات، وإصابة آخرين، وذلك بسبب مشاجرة بين الطرفين على "ركنة السيارة".

وفور تلقيها بلاغًا بالحادث، فتحت نيابة المطرية تحقيقات موسعة في القضية، وأمرت بضبط وإحضار المتهم، وأمرت بحبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات، وكلفت المباحث الجنائية بإجراء التحريات حول الواقعة.

ركنة سيارة

وأمام جهات التحقيق بنيابة حوادث شرق القاهرة الكلية، مثل المتهم أمام وكيل النيابة، وقال في اعترافاته إنه والطالب جيران، ويقوم المتهم دائمًا بركن سيارته في الشارع، إلا أن المجني عليه يوم الحادث رفض وتحجج أنه لا يستطيع المرور بسبب ركنة السيارة ملك المتهم .

المتهم: مكنش قصدى أقتله

وأضاف المتهم، نشبت مشادة كلامية بينهما تطورت إلى مشاجرة، وتعدى كل منهما على الآخر بيده، فقام الأول باستخدام سلاح أبيض محاولًا تهديد المجني عليه به، قائلًا: "مقصدش أقتله.. لكن السلاح خانني.. وطعنته طعنة نافذة أسقطته غارقا في دمائه".

كانت بداية الواقعة بتلقي قسم شرطة المطرية بلاغًا من الأهالي يفيد بنشوب مشاجرة بين عامل وطالب وسقوط الأخير قتيلًا بدائرة القسم.

وبالانتقال والفحص تبين أن مشاجرة نشبت بمنطقة عزبة الريس دائرة المطرية، بين عامل وطالب يدعى محمود سيد محمود، يبلغ من العمر 22 عامًا، بسبب ركنة السيارة، تعدى على إثرها الأول على الأخير، ثم طعنه بسلاح أبيض، فأسقطه غارقًا في دمائه.

موظف ينهى حياة زوجته

وقبل ساعات قليلة وفي منطقة المطرية أيضًا، أنهى موظف حياة زوجته وذلك بسبب خلافات أسرية وزوجية بينهما، وتم نقل الجثمان إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة في القاهرة.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة إخطارا من قسم شرطة المطرية، تضمن ورود بلاغا لشرطة النجدة، أفاد بورود إشارة من المستشفى باستقبال جثمان سيدة ثلاثينية جثة هامدة بادعاء مشاجرة مع زوجها، وعلى الفور انتقلت أجهزة أمن القاهرة إلى موقع البلاغ.

خلافات أسرية

وبالانتقال والفحص، تبين العثور على جثة سيدة ترتدي كامل ملابسها وبها طعنات، وأن وراء ارتكاب الواقعة زوجها بسبب خلافات أسرية بينهما، تم نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة للتحقيق.

وانتقل فريق من نيابة حوادث شرق القاهرة الكلية، لمسرح جريمة قتل موظف لزوجته بسبب خلافات زوجية بحضور المتهم لتمثيل الجريمة وسط حراسة أمنية مشددة في المطرية.

وأمرت جهات النيابة العامة بحبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات، وبالعرض على قاضي المعارضات بالمحكمة أمر باستمرار حبس المتهم.