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الإثنين 28 أكتوبر 2024
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داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

"عثر عليهما مقتولين داخل الشقة".. تشريح جثتي ربة منزل وابنها في السلام

ارشيفية
ارشيفية
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أمرت نيابة السلام بتشريح جثتى ربة منزل ونجلها عثر عليهما مقتولين بعد اكتشاف حريق داخل شقتهم فى السلام، وكلفت المباحث الجنائية بسرعة اجراء التحريات حول الواقعة وتفريغ كاميرات المراقبة لكشف هوية الجاني وملابسات الواقعة.

تلقت أجهزة الأمن القاهرة بلاغًا يفيد بنشوب حريق داخل سقة سكنية بمنطقة السلام وبالانتقال والفحص وبعد اخماد النيران تبين العثور على جثة سيدة ونجلها وبهما آثار طعن بمنطقة السلام.

وكشف الفحص المبدئى، مقتل ربة منزل ونجلها ووجود آثار بعثرة في محتويات الشقة، وقامت سيارة إسعاف بنقل الجثامين إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.

ويقوم رجال المباحث بإجراء التحريات وجمع المعلومات وسؤال الشهود لبيان ملابسات وظروف الواقعة.

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