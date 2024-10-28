المنشاوي يرأس اجتماع المجلس الأكاديمي لجامعة أسيوط الأهلية لشهر أكتوبر 2024

عقد المجلس الأكاديمي لجامعة أسيوط الأهلية؛ اجتماعه، مساء أمس الأحد 27 من أكتوبر ، برئاسة الدكتور أحمد المنشاوي رئيس جامعة أسيوط والمفوض بتسيير أعمال جامعة أسيوط الأهلية، والمنعقد بمقر الجامعة بمدينة أسيوط الجديدة ، في جلسته الدورية عن شهر أكتوبر 2024م ، بحضور الدكتور نوبي محمد حسن نائب رئيس جامعة أسيوط الأهلية للشئون الأكاديمية، والدكتور أحمد عبد المولى نائب رئيس جامعة أسيوط لشئون التعليم والطلاب، والسادة عمداء الكليات المنوط بها الدراسة في الجامعة الأهلية، والدكتور سامح عبد السلام مستشار رئيس جامعة أسيوط للشئون المالية، والأستاذ مصطفى حسن أمين عام الجامعة الأهلية؛ وذلك لمناقشة عدد من الموضوعات المتعلقة بالعملية التعليمية، والإدارية داخل الجامعة.

وفي مستهل الاجتماع؛ أكد الدكتور المنشاوي؛ أهمية البرامج الدراسية المتميزة التي تقدمها جامعة أسيوط الأهلية، وتواكب سوق العمل، وتضم (16) برنامجاً دراسياً، داخل (7) كليات مختلفة المجالات؛ تتنوع ما بين قطاعات العلوم الطبية، والهندسية والعلوم الإنسانية، موجهاً شكره للسادة القائمين على العمل الأكاديمي، والإداري؛ لما يبذلونه من جهد، وعمل بجامعة أسيوط الأهلية؛ أسهم في إطلاق العام الجامعي الجديد على نحو جيد، ومشرف، وانتظام كافة الطلاب الجدد، والقدامى؛ في كافة كليات الجامعة.

ووجه الدكتور المنشاوي؛ إلى ضرورة متابعة أعضاء المجلس؛ تنسيق العمل داخل جامعة أسيوط الأهلية، وتوفير ما يلزم من كوادر إدارية متخصصة من الكليات المعنية بالدراسة من أصحاب الخبرة؛ لمتابعة العمل في مختلف التخصصات.



واستمع الدكتور المنشاوي، خلال الاجتماع إلى شرح وافٍ عن الخطط المستقبلية، وآليات تنفيذها، والخدمات التي يقدمها الموقع الإلكتروني لجامعة أسيوط الأهلية، وما يتيحه للطلاب من إمكانية الاطلاع على قواعد التنسيق، والقبول بالجامعة الأهلية، والكليات، والبرامج الدراسية التي تقدمها الجامعة، كما يتيح الخدمات الطلابية التعليمية، وتشمل: الجداول الدراسية، والمحاضرات لكل الفرق الدراسية ، ونتائج الامتحانات، واستخراج الكارنية الجامعية، وبنك المعرفة المصري، بالإضافة إلى الهيكل التنظيمي للإدارة العليا لجامعة أسيوط الأهلية، ومجلس الأمناء، وأهم الأخبار، والأنشطة.



وأكد الدكتور المنشاوي؛ أهمية الارتقاء بالتدريب ، والجوانب العملية في البرامج الدراسية بكليات الجامعة؛ لإكساب الطلاب المعارف، والمهارات، وتشجيعهم على التعلم بأحدث الوسائل، وخلق روح الإبداع، والتميز لديهم، وربط مكتسبات التعلم باحتياجات المجتمع الحالية، والمستقبلية، وتنفيذ رؤية مصر 2030، موجهاً بضرورة اهتمام السادة عمداء الكليات، ومديري البرامج بالجانب العملي؛ خلال العام الدراسي، وتوفير فرص، وبرامج تدريبية؛ تعمل على صقل مهارات الطالب، وتمكنه من المنافسة بقوة في سوق العمل المحلي، والدولي، مع التأكيد على الاهتمام بالأنشطة الطلابية الرياضية، والثقافية؛ لما لها من أهمية في بناء شخصية الطالب، وتكاملها؛ في ضوء ما تحظى به جامعة أسيوط الأهلية من ملاعب ، وإمكانيات متميزة؛ لممارسة كافة أنواع الأنشطة الفردية، والجماعية.

ومن جانبه، صرح الدكتور نوبي محمد حسن؛ إن الاجتماع شهد مناقشة عدد من الموضوعات المتعلقة بشئون التعليم والطلاب، وعدد من الموضوعات المالية، والإدارية المنظمة لسير العمل بالجامعة الأهلية.