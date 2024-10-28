الحبس سنة مع الشغل في حيازة المواد المخدرة بمطار القاهرة

قضت محكمة جنايات القاهرة بمعاقبة عنصر اجرامي ضبط في مطار القاهرة وبحوزته كمية من المواد المخدرة بالحبس سنة مع الشغل وغرامة 10 الاف جنيه.

وجاء في أمر إحالة المتهم في القضية رقم 529 لسنة 2024 جنايات النزهة أنه في 9 يناير 2024 بدائرة قسم شرطة النزهة محافظة القاهرة، أحرز بقصد التعاطى جوهرا مخدر الحشيش في غير الأحوال المصرح بها قانونا.

وأضاف أمر الإحالة أنه حال وصول المتهم من الخارج على متن طائرة الخطوط الجوية النمساوية القادمة من فيينا وأثناء انهاء الاجراءات الجمركية للمتهم ونظرا لكثرة ترددات المتهم وقصر المدة بين السفر والوصول تم تمرير الحقائب خاصته على جهاز الفحص بالاشعة، فتبين ظهور كثافات لمواد عضوية تظهر بداخلها وبتفتيشها بمعرفة الموظف المختص عثر بداخلها على 8 امبولات تانك زجاجي فيب خاص بالتدخين تحتوى على زيت الحشيش المخدر و علبتين من الصاج المعدني بداخلها حلوى ثبت انها للحشيش المخدر وانبوب بلاستيكي بداخله سيجارة تحتوى على الحشيش المخدر.

وأكد تقرير المعمل الكيماوي أن المضبوطات عبارة عن: 8 امبول تانك زجاجي فيب خاص بالتدخين تحتوى على زيت الحشيش المخدر ، علبتين من الصاج المعدني بداخلهما 20 قطعة حلوى وزنت صافيا 115 جرام ثبت انها للحشيش المخدر، انبوب بلاستيكي بداخله سيجارة وزنت قائما بالسيجارة 1.85 جرام تحتوى على الحشيش المخدر المدرج بالجدول الاول لمكافحة المخدرات.