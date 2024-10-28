بالفيديو.. المحاصيل الحقلية: نستهدف زراعة 3.5 مليون فدان من القمح هذا العام

قال الدكتور خالد جاد، وكيل معهد المحاصيل الحقلية، إن وزراة الزراعة تمتلك أحدث خمسة أصناف من القمح، وجرى توزيعهم على مستوى الجمهورية في جميع المحافظات، مشيرا إلى أنها أصناف ممتازة تتحمل التغيرات المناخية، ولكن الدور الأكبر للوزارة يتمثل في توصيل المعلومة للمزارعين حول ممارسات زراعة القمح، لافتا إلى أن الوزارة تستهدف زراعة 3.5 مليون فدان من القمح هذا العام.

وأضاف "جاد" في مداخلة هاتفية لبرنامج "صباح الخير يا مصر" على فضائية "مصر الأولى" اليوم الاثنين، أن وزراة الزراعة اتجهت إلى الأصناف الجديدة بسبب التغيرات المناخية غير المسبوقة، إذ يتضح أن الأجواء خلال الموسم الشتوي الحالي ستكون غير مستقرة، لذلك جاء إطلاق مبادرة «معاك في الغيط» بهدف التوعية السريعة، إذ يتم إطلاق فيديو مبسط حول أهم التوصيات الفنية للمزارعين والتحذيرات اللازمة لتفادي تأثير التغيرات المناخية، ويجرى نشره على مواقع التواصل الاجتماعي بالكامل أسبوعيًا.

وتابع: "الحلقة الأولى في سلسلة الفيديوهات تناولت أصناف القمح الحديثة وتوزيع الخريطة الصنفية لها، إذ يتم توضيح النوع المناسب لزراعته من القمح في كل منطقة لكي يجود الصنف ويتفادى التأثير المناخي السلبي"، موجهًا رسالة للمزارعين، أن 30% من إنتاجك للقمح يتحدد بالصنف الذي سيتم زراعته وميعاد الزراعة المناسب، لذلك عليك اختيار الصنف المناسب للمنطقة الخاصة بك وفقا للسياسة الصنفية، وازرع في الميعاد المناسب المتمثل في النصف الثاني من شهر 11.