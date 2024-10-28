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الإثنين 28 أكتوبر 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

ضبط عاطل وسيدة لنصبهما على المواطنين بالقاهرة

المتهمين
المتهمين
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نجحت أجهزة الأمن بالقاهرة فى ضبط تشكيل عصابى تخصص فى النصب على المواطنين والإستيلاء على أموالهم.
 أكدت معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، قيام (عاطل ، وسيدة "لأحدهما معلومات جنائية") بتكوين تشكيل عصابى تخصص فى النصب والاحتيال على المواطنين من خلال انتحال صفة موظفين وإيهام المواطنين بقدرتهما على إنهاء الإجراءات بالأجهزة الحكومية والاستيلاء منهم على مبالغ مالية مقابل ذلك.
عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهما، وبمواجهتهما اعترفا بنشاطهما الإجرامى، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

عاطل القاهرة سيدة تشكيل عصابي مديرية أمن القاهر