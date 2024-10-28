ضبط عاطل وسيدة لنصبهما على المواطنين بالقاهرة

نجحت أجهزة الأمن بالقاهرة فى ضبط تشكيل عصابى تخصص فى النصب على المواطنين والإستيلاء على أموالهم.

أكدت معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، قيام (عاطل ، وسيدة "لأحدهما معلومات جنائية") بتكوين تشكيل عصابى تخصص فى النصب والاحتيال على المواطنين من خلال انتحال صفة موظفين وإيهام المواطنين بقدرتهما على إنهاء الإجراءات بالأجهزة الحكومية والاستيلاء منهم على مبالغ مالية مقابل ذلك.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهما، وبمواجهتهما اعترفا بنشاطهما الإجرامى، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.