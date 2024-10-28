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الإثنين 28 أكتوبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة التعليمية

الدكتور محمد عمارة وكيلا لمعهد الدراسات الأفروآسيوية بجامعة قناة السويس

جانب من الحدث
جانب من الحدث
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أصدر الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس، قراراً بتكليف الدكتور محمد محمد عمارة استاذ الإذاعة والتلفزيون المساعد بقسم الإعلام بمعهد الدراسات الافروآسيوية، للقيام بعمل وكيلاً للكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث .

هذا وقد استقبل رئيس الجامعة ـ صباح اليوم الإثنين، الدكتور محمد عمارة لتسليمه القرار متمنياً له التوفيق والسداد في المهمه الموكلة إليه، حضر مراسم تسليم القرار الدكتورة سحر حساني عميد معهد الدراسات الافروآسيوية.

جدير بالذكر أن الدكتور محمد عمارة خريج كلية الآداب جامعة الزقازيق قسم الإعلام دفعة 1995، وتم تعينه مراسل قطاع الأخبار بالقناة الرابعة بالتليفزيون المصري، ثم تم تعينه معيداً بكلية الآداب قسم الإعلام جامعة جنوب الوادي.

وتدرج في الوظائف من مدرس إلى مدرس مساعد وصولاً إلى أستاذ مساعد، وذلك حتى تحويل قسم الإعلام إلى كلية الإعلام جامعة جنوب الوادي والتي تم تعينه بها وكيلاً للكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

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