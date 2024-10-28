تفاصيل القبض على سائق سرق خزنة بداخلها أموال وذهب من شقة بالتجمع الأول

كشفت أجهزة الأمن بمديرية أمن القاهرة، عن تفاصيل القبض على سائق سرق خزنة بداخلها أموال وذهب من داخل شقة بالتجمع الأول.

تعود الواقعة عندما تم ضبط قائد سيارة تابعة لأحد تطبيقات النقل الذكى لقيامه بإرتكاب واقعة سرقة (خزينة حديدية تحوى "مبالغ مالية مختلفة العملات - مجموعة من المشغولات الذهبية والمتعلقات").

وبمواجهته اعترف بإرتكابه الواقعة لاعتياده توصيل أحد الأشخاص لإحدى الشقق السكنية كائنة بدائرة قسم شرطة التجمع الأول.

وعثر على نسخة من المفاتيح الخاصة بالشقة بداخل السيارة خاصته فقام بعمل نسخة منها وقام بالتسلل للشقة وسرقة الخزينة وبداخلها كافة المسروقات، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة واخطرت النيابة العامة لتولى التحقيقات

