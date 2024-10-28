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الإثنين 28 أكتوبر 2024
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

السكة الحديد: تشغيل خدمة جديدة بالوجه القبلى بعربات مكيفة فرنساوى

قطارات السكة الحديد
قطارات السكة الحديد
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 أعلنت هيئة السكة الحديد، تشغيل خدمة جديدة بالوجه القبلى  بعربات مكيفة فرنساوى مطور بين القاهرة / سوهاج  والعكس.
وتقرر اعتباراً من يوم الخميس الموافق 30 /10 / 2024 تشغيل قطار 998 القاهرة / سوهاج بتركيب 9 عربات مكيفة فرنساوى مطور يقوم من محطة القاهرة  الساعة 01:00 ظهراً ويصل محطة سوهاج  الساعة 08:15 مساءاً، ويعود بقطار 999  سوهاج  / القاهرة  على ان يقوم من محطة سوهاج الساعة 10:15 مساءاً ويصل محطة القاهرة الساعة 05:25 صباح اليوم التالى  بنفس التركيب الوارد به قطار 998 لمحطة سوهاج طبقاً للجداول المرفقة  .
يترتب على ذلك تعديل ميعاد قطار 160 طبقاً للجدول المرفق، والهيئة لا تدخر أى جهد لتقديم أفضل خدمة لجمهور الركاب .

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