أعلنت هيئة السكة الحديد، تشغيل خدمة جديدة بالوجه القبلى بعربات مكيفة فرنساوى مطور بين القاهرة / سوهاج والعكس.

وتقرر اعتباراً من يوم الخميس الموافق 30 /10 / 2024 تشغيل قطار 998 القاهرة / سوهاج بتركيب 9 عربات مكيفة فرنساوى مطور يقوم من محطة القاهرة الساعة 01:00 ظهراً ويصل محطة سوهاج الساعة 08:15 مساءاً، ويعود بقطار 999 سوهاج / القاهرة على ان يقوم من محطة سوهاج الساعة 10:15 مساءاً ويصل محطة القاهرة الساعة 05:25 صباح اليوم التالى بنفس التركيب الوارد به قطار 998 لمحطة سوهاج طبقاً للجداول المرفقة .

يترتب على ذلك تعديل ميعاد قطار 160 طبقاً للجدول المرفق، والهيئة لا تدخر أى جهد لتقديم أفضل خدمة لجمهور الركاب .