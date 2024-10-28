مدير "يونيدو": لدينا خطة لجعل مصر مركزًا للمعلومات بأفريقيا لحماية الأوزون ومواجهة التقلب المناخي

أكد الدكتور تشو يونيوري، مدير برنامج الأمم المتحدة للتنمية الصناعية "يونيدو" بأفريقيا أن المفهوم الجديد التى تسعى البلاد لنشره هو جعل جمهورية مصر العربية كمركز للمعرفة، تستطيع مساعدة المنطقة الأفريقية، وهذا التعاون نطلق عليه اسم "جنوب الجنوب" الخاص بأفريقيا؛ ونساعد مصر على تخطي الصعاب للتغلب على التغير المناخي.

وقال في تصريح خاص لـ “البوابة نيوز”: “إنه لدينا خطة لجعل “مصر” مركزًا للمعلومات بأفريقيا لحماية الأوزون والحد من التقلب المناخ”.

وأضاف أن اليونيدو تدعم الأعضاء المشتركة بينهما في استخدام التكنولوجيات النووية للاستخدامات السلمية؛ مثل: “الأغذية والزراعة والمياه والبيئة والتطبيقات الصناعية”.

ويمتد الدعم إلى بناء القدرات المتعلقة بالتجارة وبناء القدرات في مجال تخطيط الطاقة والأمان الصناعي والتصرف في النفايات والإخراج من الخدمة والاستصلاح البيئي والتخفيف من حدة الآثار المترتبة على تغير المناخ

كما تتعاون الوكالة واليونيدو، كذلك في عدة مجالات محددة أبرزها الإنتاج الصناعي الأنظف، الذي يرمي إلى تحسين البيئة من خلال الحد من تأثير عمليات الإنتاج الصناعي.