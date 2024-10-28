غارات إسرائيلية متفرقة على صور وبعلبك والنبطية.. وعمال الإنقاذ ينتشلون الضحايا من تحت الأنقاض

قُتل عدة أشخاص في الغارات الإسرائيلية الأخيرة في مختلف أنحاء لبنان، بينما ارتفع عدد الضحايا جراء القصف الليلي على مدينة صور الجنوبية فيما واصل رجال الإنقاذ البحث بين الأنقاض.



وأكد المسؤولون مقتل خمسة أشخاص وإصابة 10 آخرين في الغارة الإسرائيلية على صور.



وذكرت الوكالة الوطنية للإعلام، أن عمال الإنقاذ يواصلون عملهم في الموقع، حيث تم إنقاذ شخص من تحت الأنقاض.

كما قُتل شخص في غارة على مدينة النبطية الجنوبية، حيث أدت الهجمات الإسرائيلية إلى تدمير العديد من المنازل والمباني التجارية.



وفي بعلبك، قُتل رجل وأصيب ثلاثة أطفال في غارة قرب بلدة شمسطار.