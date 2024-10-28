ads
الإثنين 28 أكتوبر 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

غارات إسرائيلية متفرقة على صور وبعلبك والنبطية.. وعمال الإنقاذ ينتشلون الضحايا من تحت الأنقاض

غارات إسرائيلية على
غارات إسرائيلية على لبنان
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

قُتل عدة أشخاص في الغارات الإسرائيلية الأخيرة في مختلف أنحاء لبنان، بينما ارتفع عدد الضحايا جراء القصف الليلي على مدينة صور الجنوبية فيما واصل رجال الإنقاذ البحث بين الأنقاض.

وأكد المسؤولون مقتل خمسة أشخاص وإصابة 10 آخرين في الغارة الإسرائيلية على صور.

وذكرت الوكالة الوطنية للإعلام، أن عمال الإنقاذ يواصلون عملهم في الموقع، حيث تم إنقاذ شخص من تحت الأنقاض.
كما قُتل شخص في غارة على مدينة النبطية الجنوبية، حيث أدت الهجمات الإسرائيلية إلى تدمير العديد من المنازل والمباني التجارية.

وفي بعلبك، قُتل رجل وأصيب ثلاثة أطفال في غارة قرب بلدة شمسطار.

إصابة 10 آخرين الوكالة الوطنية للاعلام الغارة الإسرائيلية مقتل خمسة أشخاص مدينة النبطية مدينة صور