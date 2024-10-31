سكان الإسراء ببورسعيد يودعون مشاكل الصرف الصحي.. 7 ملايين جنيه منحة من الاتحاد الأوروبي تنهي الأزمة

تكثف أجهزة الدولة التنفيذية في محافظة بورسعيد، جهودها، لإنهاء معاناة سكان منطقة الإسراء بحي الضواحي مع أزمات الصرف الصحي المتعاقبة التي عانى منها سكان واحدة من المناطق الشعبية الشهيرة لسنوات طويلة.

أكد اللواء أركان حرب محب حبشي، محافظ بورسعيد، أن المحافظة وقعت مع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر، ملحق عقد مشروع تطوير حي الضواحي "4" لإحلال وتجديد شبكات الصرف الصحي بمنطقة الإسراء، وذلك بمنحة تمويل من الاتحاد الأوروبي مفوضة لبنك الاستثمار الأوروبي بمبلغ 7 ملايين جنيه، موجها الشكر لرئيس الجمهورية، عبدالفتاح السيسي، لمواصلة الجهود التي يقوم بها جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، لدعم وزيادة حجم المشروعات على النحو الذي يلبي احتياجات رواد الأعمال من شباب الوطن في القطاع الخاص، والمساهمة في إطلاق طاقاتهم الإبداعية والاستثمارية، في إطار الخطة الشاملة لتعميق التصنيع في مصر ودفع عجلة الإنتاج.

وجه باسل رحمي، المدير التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة و الصغيرة والمتناهية الصغر، الشكر لمحافظ بورسعيد، على الدعم والتعاون المثمر، لافتًا إلى أن هذا لا يعد التعاون الأول مع محافظة بورسعيد، حيث بلغ إجمالي التمويل المقدم من الجهاز لمحافظة بورسعيد نحو 17 ونصف مليون جنيه، لتجديد واحلال شبكات الصرف الصحي في مناطق مستهدفة داخل حي الضواحي تُحدد بالتنسيق مع محافظة بورسعيد.

وأكد مواصلة الجهاز العمل على تفعيل برامجه وأدواته في إطار مبادرة رئيس الجمهورية "بداية جديدة لبناء الإنسان"، لتهيئة البيئة اللازمة لإقامة المشروعات وذلك من خلال تأهيل المواطنين وخاصة الشباب على ثقافة العمل الحر ومساعدتهم على إقامة مشروعاتهم التي تعمل على تلبية احتياجات السوق المحلي مما يزيد من فرصها في الاستمرار والنجاح .

وأوضح أن دور جهاز تنمية المشروعات في إطار المبادرة الرئاسية "بداية" يركز على مختلف المحافظات خاصة ذات الكثافة السكانية بهدف توفير المزيد من فرص العمل، مشيرا إلى أنه يجرى التنسيق مع مختلف الوزارات والهيئات الحكومية والأهلية للعمل على إتاحة وتقديم الخدمات وتيسير وصولها إلى الفئات المستهدفة، لافتا أن الجهاز يكثف جهوده في الوقت الحالي ويعمل على تعزيز الأنشطة في المجالات المتماشية مع الأهداف الرئيسية للمبادرة.

ومن جانبهم، أعرب سكان منطقة الإسراء بحي الضواحي بمحافظة بورسعيد عن شكرهم وتقديرهم للجهود المبذولة لإنهاء معاناتهم مع أزمة الصرف الصحي التي استمرت لسنوات طويلة، متوجهين بالشكر للرئيس عبدالفتاح السيسي، على توجيهاته بإنهاء معاناتهم وتوفير حياة كريمة لهم.

قالت ميادة صلاح، ربة منزل، إن الأعمال الجارية لإنهاء أزمة الصرف الصحي تعتبر حلم بدأ يتحقق في عهد الرئيس السيسي، لتوفير حياة كريمة لهم والحفاظ على صحتهم وصحة أطفالهم.

أكد مصطفى المنجي، عامل، أنهم تقدموا لسنوات طويلة بشكاوى بسبب معاناتهم مع الصرف الصحي، ولم تُحل إلا في عهد الرئيس السيسي، متطلعا لانتهاء الأزمة بالكامل قريبا.