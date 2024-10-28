نائب وزير الإسكان يلتقي مسئولي شركة محلية متخصصة في صناعة مكونات الصرف الصحي

التقى الدكتور سيد إسماعيل، نائب وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، مسئولي إحدى الشركات المحلية المتخصصة في صناعة المواسير الفخار وبعض المكونات المستخدمة في مشروعات الصرف الصحي، لمناقشة أوجه التعاون.

حضر اللقاء، كل من الدكتور أسامة حمدي، مستشار وزير الإسكان للمتابعة والمشروعات والمرافق، والدكتور محمد حسن، الرئيس التنفيذي لجهاز تنظيم مياه الشرب والصرف الصحي وحماية المستهلك، والمهندس أحمد عبد القادر، رئيس الجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي، واللواء مهندس أمين شوقي، نائب رئيس الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي، وممثلي هيئة المجتمعات العمرانية والشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي والمركز القومي لبحوث البناء والإسكان وممثلي وحدة إدارة المشروعات بالوزارة.

ويأتي الاجتماع في إطار تشجيع ودعم وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية لشركات ومصانع القطاع الخاص لتذليل العقبات التي قد تواجهها في توفير احتياجات تنفيذ المشروعات الخاصة بالإسكان والمرافق.

واستهل الدكتور سيد إسماعيل، اللقاء بالترحيب بالحضور، والتأكيد على توجه الدولة الكامل لتشجيع التصنيع المحلي لمكونات مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي، وبذل كل الجهود لزيادة الإنتاج والتصدير للخارج، مؤكداً أهمية مواجهة تحديات التصنيع المحلي لمكونات مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي وضرورة العمل على توطين الصناعة، وتذليل العقبات من خلال التنسيق المتكامل مع الجهات الإدارية بالدولة.

وخلال اللقاء، استعرض مسئولو الشركة حجم إنتاج مصنعهم، والمشروعات التي يتم استخدام المواسير الفخار بها في الداخل والخارج، كما طلبوا الدعم من الجهات التابعة للوزارة لزيادة حجم الإنتاج المحلي للمصنع.

وأكد الدكتور سيد إسماعيل، ضرورة دعم المصانع المحلية، وعدم مخالفة القوانين والتعليمات الصادرة فيما يخص إعطاء الأولوية للمنتجات المتضمنة لنسب عالية من المكون المحلي، بما لا يخالف الإجراءات التعاقدية.

كما ناقش نائب وزير الإسكان مع مسئولي الجهات التابعة للوزارة تحديث الأكواد والمعايير والمواصفات القياسية بما يتماشى مع ما يتم تصنيعه محلياً، ومقترحات الخامات ذات الأفضلية في استخدامها من الناحية الفنية والاقتصادية في المواسير بأقطارها وأعماقها المختلفة.

وأبدى مسئولو الجهات التابعة للوزارة الاهتمام بالتعاون مع الشركة بما لا يخالف الإجراءات التعاقدية، مؤكدين استعدادهم للتواصل المستمر لتقديم الدعم وتذليل أي عقبات.

واختتم الدكتور سيد إسماعيل، اللقاء بالتأكيد على الترحيب الكامل بمناقشة أية عقبات تواجه المصانع المحلية لمكونات مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي، والعمل على ايجاد حلول لها.