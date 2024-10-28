لجان “الشيوخ” تجتمع لمناقشة عدد من مشاريع القوانين

تناقش اللجان النوعية بمجلس الشيوخ، عددا من الملفات والموضوعات المهمة، اليوم الاثنين، أبرزها استكمال مناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة وشركات الشخص الواحد.

وجاءت الموضوعات محل المناقشة كالآتي:

تناقش اللجنة الدستورية والتشريعية، خطة عمل اللجنة خلال دور الانعقاد العادي الخامس من الفصل التشريعي الأول.

وتستكمل اللجنة المالية والاقتصادية، مناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة وشركات الشخص الواحد الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981.

وتنظر اللجنة الخارجية والعربية، مناقشة خطة عمل اللجنة خلال دور الانعقاد العادي الخامس من الفصل التشريعي الأول، ونفس الحال للجنة الدفاع والأمن القومي، التى تستكمل مناقشة خطة عملها خلال الفصل التشريعى الخامس.

فيما تناقش لجنة الصناعة الاستراتيجية الوطنية للصناعة المصرية والأسس اللازمة لتطويرها في إطار خطة الدولة لدعم الصناعة، وتناقش لجنة الطاقة الدراسة المقدمة من النائبة نهي أحمد زكي بشأن أفاق الطاقة المتجددة في مصر ..إمكانيات الطاقة الحرارية الأرضية"

وتستعرض لجنة الإسكان، خطة عمل وزارة التنمية المحلية في المرحلة القادمة، وتناقش لجنة التعليم الاقتراح برغبة المقدم من النائبة كاميليا صبحي بشأن رفع كفاءة الإداريين بالأقسام العلمية بالجامعات الحكومية، وتناقش لجنة الشباب والرياضة أهم مشاكل وتحديات الألعاب الفردية.

وتناقش لجنة الصحة الإجراءات والتدابير المتبعة للتفتيش على المنشآت الطبية الخاصة، وتستعرض لجنة الزراعة الدراسة المقدمة من النائب محمود تركى بشأن مستقبل تربية النحل وصناعة العسل، وتناقش لجنة الثقافة الاقتراحين برغبة المقدمين من النائب أحمد عبد الماجد بشأن

- إنشاء متحف قنا للآثار إما بمبنى كلية هندسة جامعة جنوب الوادي أو بالأرض المخصصة له.

- سرعة عودة الآثار المصرية بالخارج ومنها نقش دائرة البروج السماوية بمعبد دندرة ورأس نفرتيتي".

وتناقش لجنة حقوق الانسان، دراسة الأثر التشريعي المقدم من النائب محمد عمارة بشأن قانون رقم 10 لسنة 2018 لحقوق الأشخاص ذوى الإعاقة " وتبحث اللجنة الدينية جهود المؤسسات الدينية في بناء الوعي لدى المكفوفين وضعاف السمع.