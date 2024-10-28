التصنيف الهولندي CWTS Leiden.. جامعة أسيوط تحقق مراكز متقدمة في مجال الأبحاث مفتوحة المصدر

أعلن الدكتور أحمد المنشاوي رئيس جامعة أسيوط؛ نجاح الجامعة في إحراز تقدم جديد في التصنيفات العالمية، وتمكنها من الحصول على مراكز متقدمة في تصنيف CWTS Leiden Open Edition، لعام 2024، والمنبثق للمرة الأولى عن التصنيف الهولندي CWTS Leiden، والذي شمل 1506 جامعة كبرى حول العالم.

وأوضح الدكتور المنشاوي: إن جامعة أسيوط -وفقاً لهذا الإصدار الجديد من التصنيف- تمكّنت من الحصول على المركز 670 عالمياً، من بين 1506 جامعة عالمية، والسادس مصرياً بين 15 جامعة مصرية؛ ظهرت في هذا التصنيف، وكذلك المرتبة ( 13) أفريقياً بين (43) جامعة أفريقية.

وأضاف رئيس الجامعة؛ إن هذا التصنيف يظهر جهود الجامعة نحو الارتقاء بالمستوى البحثي، والأكاديمي؛ بهدف تحقيق مستوى عال من التميز، والريادة الإقليمية، والدولية لباحثيها، وحرصهم على النشر في الدوريات العلمية العالمية الرصينة، والتعاون الدولي مع مختلف جامعات العالم.

وأوضح الدكتور جمال بدر نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث: إن الإصدار الجديد الذي تم إطلاقه لأول مرة هذا العام من تصنيف "ليدن"؛ يتميز باعتماده على بيانات ببليوغرافية من قاعدة OpenAlex، كما يعتمد- جزئياً- على بيانات من سجل منظمة الأبحاث (ROR)؛ وذلك على عكس التصنيف التقليدي الذي يعتمد- فقط- على بيانات من قاعدة Web of Science.

وأشار الدكتور عمر ممدوح شعبان، إلى أن تصنيف ليدن "النسخة المفتوحة"؛ يعتمد في تقييمه على الأبحاث المنشورة في صورة مقال علمي، أو مرجعي مبوب في قاعدة بيانات OpenAlex، والمنشورة في أعلى 1%، و5%، و10%، و50% من قائمة المجلات العالمية، كما يستخدم التصنيف مجموعة من المؤشرات الببليومترية التي توفر إحصاءات على مستوى الجامعات؛ حول التأثير العلمي، والتعاون، والنشر في المجلات المفتوحة.