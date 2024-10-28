المصرف المتحد يعتزم طرح جزء من أسهمه في "البورصة" قبل نهاية 2024

أعلن المصرف المتحد، أحد البنوك المصرية الرائدة في تقديم الخدمات المصرفية التقليدية والإسلامية، عن نيته طرح جزء من أسهمه للاكتتاب العام في البورصة المصرية (EGX)، في خطوة تهدف إلى تعزيز نمو البنك وتوسيع قاعدة مستثمريه.

تفاصيل الطرح المقترح

يتضمن الطرح بيع ما يصل إلى 330 مليون سهم عادي مملوك للبنك المركزي المصري، ما يعادل 30% من رأس مال المصرف المتحد. وينقسم الطرح إلى:

طرح خاص: موجه للمؤسسات الاستثمارية المحلية والدولية. طرح عام: يستهدف المستثمرين الأفراد في مصر.

سيتم تحديد سعر الطرح لكلا الفئتين بالتساوي، على أن يتم الإعلان عنه بعد إتمام الإجراءات اللازمة والحصول على موافقات الهيئة العامة للرقابة المالية والبورصة المصرية.

ومن المتوقع إتمام الصفقة خلال الربع الرابع من 2024، تبعًا لأوضاع السوق.

المستشارون الماليون والقانونيون

يقوم سي آي كابيتال بدور مدير الطرح، بينما يتولى مكتب بيكر آند ماكنزي (حلمي وحمزة وشركاه) تقديم الاستشارات القانونية.

وقال أشرف القاضي، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للمصرف: “إن نموذج عمل المصرف المتحد منذ تأسيسه جاء متماشياً مع الإطار الاستراتيجي الذي يستهدف تقديم خدمات عالية الجودة ومتميزة للعملاء، والعمل وفقا لأطر حوكمة ورقابة داخلية فعالة ودقيقة، إضافة إلى تعظيم قيمة مستدامة للمساهمين ومواصلة انتهاج نموذج عمل يحقق النمو المستدام”.

وأوضح أن المصرف المتحد يحظى حاليًا بمكانة ممتازة تؤهله إلى النجاح في تحقيق أهدافه، مستفيدًا من مركزه المالي القوي، إلى جانب مجموعة شاملة من المنتجات والخدمات المصرفية التقليدية والمتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، كذلك يتميز المصرف ببنية تحتية تكنولوجية ورقمية متطورة – بقيادة فريق إدارة محترف ذي خبرة عريضة في القطاع المصرفي المحلي والدولي مطعم بمجموعة متميزة من الشباب الطموح.

وأضاف القاضي: “نتطلع إلى المرحلة القادمة والإدراج في البورصة المصرية لمواصلة خدمة عملائنا. وتوسيع نطاق عملياتنا، والاستفادة من الفرص الواعدة في السوق المصري والقطاع المصرفي بما في ذلك التحول الرقمي والشمول المالي”.

مميزات المصرف المتحد

خدمات مصرفية متكاملة: يوفر المصرف مجموعة متنوعة من الخدمات المالية التقليدية والإسلامية. شبكة فروع واسعة: تضم شبكة المصرف 68 فرعًا في 15 محافظة، بالإضافة إلى 225 جهاز صراف آلي. التوجه نحو التحول الرقمي: يركز المصرف على تقديم خدمات مصرفية رقمية لتعزيز الشمول المالي وتلبية احتياجات العملاء.

الأداء المالي للمصرف