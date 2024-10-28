هل الجالية العربية والإسلامية تؤثر في الانتخابات الأمريكية؟.. أستاذ علوم سياسية يجيب| فيديو

قال الدكتور طارق فهمي، أستاذ العلوم السياسية، إن المؤشرات الآخيرة واستطلاعات الرأي في الولايات المتحدة تشير إلى تقارب كبير بين مؤيدي المرشحين الاثنين بانتخابات الرئاسة الأمريكية كاملا هاريس ودونالد ترامب، مشيرًا إلى أنه أصبح من الضروري توخي الحذر مع هذه الاستطلاعات والمؤشرات الخاصة بنسب التأييد في الأيام الآخيرة إذ إنها تكون موجهة.

وأضاف "فهمي" في مداخلة هاتفية لبرنامج "صباح الخير يا مصر" على فضائية "مصر الأولى" اليوم الاثنينـ أن المرشحين للانتخابات الأمريكية كمالا هاريس ودونالد ترامب بدأوا خلال آخر 10 أيام يعملون على جمع الأصوات المرتبكة والعائمة التي من الممكن أن تُضاف إليهم، موضحًا أن الطرفين يركزون على جمع أصوات ولايات الجنوب والجنوب الشرقي، إذ إنهم ولايات يجمعون أصوات وتعرف بـ"الأصوات الشعبية".

وتابع، أن المرشحين يعملان على استقطاب أصوات الناخبين المترددين، موضحًا أن الطرفين المرشحين لا يركزون بشكل كبير على بعض الشرائح كالملونين وأصحاب البشرة السمراء والأفارقة، فضلا عن الجاليات العربية والإسلامية.

وأردف، أستاذ العلوم السياسية، أن الجاليات العربية والإسلامية لا تؤثر في الانتخابات الأمريكية بصورة كبيرة، فهناك تهويل بكون عددهم ضخم للغاية.