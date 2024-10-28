رئيس الإنجيلية: بناء الإنسان يشمل تعزيز قيم الحوار والعيش المشترك

قال الدكتور القس أندرية زكي رئيس الطائفة الإنجيلية، رئيس الهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية، إن المجتمع يشهد حراكا كبيرا لبناء الإنسان المصري ويتطلب ذلك تضافر الجهود علي مستوي الأفراد والمؤسسات، وكذلك مراجعة الآليات من أجل بلورة رؤية ثقافية شاملة تسهم في البناء الفكري والثقافي للمواطنين ليكونوا أكثر قدرة علي تنمية وتطوير مجتمعاتهم.

وأوضح"زكي" خلال تصريحات إعلامية له، بأن المبادرة الرئاسية لبناء الإنسان" بداية جديدة" تعكس التزام الدولة بتطوير المواطن المصري على مختلف المستويات الثقافية والاجتماعية والاقتصادية. وأضاف: "بناء الإنسان لا يعني فقط تحقيق التقدم المادي، بل يشمل أيضًا تعزيز القيم الإنسانية التي ترتكز على الحوار، والعيش المشترك".

وشدد الدكتور زكي على أن هذه الجلسة التشاورية تعكس رؤية الهيئة القبطية الإنجيلية لدور الثقافة في بناء المجتمعات وتطوير الإنسان، وأكد أن "الهيئة تعمل بالتعاون مع الدولة على تفعيل الحوار بين مختلف شرائح المجتمع، ونجاح أي مشروع تنموي يعتمد في الأساس على بناء الإنسان ليكون واعيًا وقادرًا على المشاركة الفعالة في بناء وطنه".