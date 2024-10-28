محافظ أسيوط يتفقد مستشفى الإيمان لمتابعة الخدمات المقدمة للمواطنين

تفقد اللواء دكتور هشام أبوالنصر محافظ أسيوط، مستشفي الإيمان العام، للوقوف على مستوى الخدمات المقدمة للمترددين، ومعالجة أي معوقات تؤثر على مستوى تقديم الخدمة الطبية وذلك ضمن سلسلة جولاته الميدانية على عدد من المستشفيات العامة، لمتابعة الانضباط والتأكد من تواجد القوى البشرية بكافة التخصصات بالأقسام الطبية والاطمئنان على توافر الأدوية والمستلزمات الطبية.

يأتي ذلك في إطار السعي الدائم نحو تقديم خدمة طبية أفضل لأهالي المحافظة، رافقه خلال الجولة الدكتور مينا عماد نائب المحافظ، والمستشار إسلام عوض مستشار المحافظ لشئون الإعلام والاتصال السياسي والمتحدث الرسمي للمحافظة، والمستشار محمد محمود كامل المستشار القانوني للمحافظة.

وتفقد محافظ أسيوط، انتظام العمل بقسم الإستقبال والطوارئ الذي يقدم خدمات الفحص والتشخيص ثم التحويل للقسم المناسب داخل المستشفى لاستكمال مرحلة العلاج واطمئن على الحالة الصحية لعدد من المرضى بالقسم، واستفسر منهم عن مستوى الخدمة المقدمة لهم، حيث أكدوا أن أطقم المستشفى توجه الرعاية التامة لهم ويقدمون الخدمات على أكمل وجه.

واستكمل المحافظ جولته بتفقد وحدة الكلى الصناعي وتفقد وحدة المياة الخاصة بها كما تفقد غرفة أجهزة الغسيل الكلوى التي تضم 39 جهاز وتفقد أيضاً وحدة الأطفال المبتسرين التي تضم 21 حضانة منهم واحدة معطلة ووجه بسرعة إصلاحها.

وحرص أبوالنصر - خلال جولته - على التحدث مع المرضى، والمرافقين للتأكد من رضاهم عن الخدمات الطبية المقدمة لهم والاستماع لمطالبهم واحتياجاتهم لتذليل أي معوقات تواجههم، مطالباً الأطباء بتقديم الدعم الطبي، والمعنوي للمرضي.

وأكد المحافظ، متابعته المستمرة للمنظومة الصحية بالمستشفيات والمراكز الطبية والوحدات الصحية بمراكز ومدن المحافظة، والاطمئنان على توافر الأدوية والمستلزمات والأدوات الطبية لضمان تقديم خدمة طبية متميزة تليق بأهالينا، مشدداً على حسن معاملة المواطنين وإيجاد الحلول العاجلة لطلباتهم وتقديم الخدمة الصحية اللازمة لرعايتهم.

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