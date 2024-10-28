العراق يتقدم باحتجاج رسمي لمجلس الأمن لاستخدام إسرائيل مجاله الجوي في ضرب إيران

تقدم العراق بمذكرة احتجاج رسمية إلى الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي بشأن استخدام إسرائيل المجال الجوي العراقي في ضرب إيران، وذلك بحسبما أفادت فضائية "القاهرة الإخبارية" في خبر عاجل لها، اليوم الاثنين.

أكد الجيش الإسرائيلي، أنه يشن "ضربات دقيقة" على إيران، طالت أهدافا عسكرية .

وذكر الجيش الإسرائيلي - في بيان نقلته وسائل إعلام عبرية، السبت الماضي، أنه ينفذ "ضربات دقيقة" على أهداف عسكرية إيرانية؛ بعد أشهر من "الهجمات المستمرة على إسرائيل من سبع جبهات، بما في ذلك الهجمات المباشرة من الأراضي الإيرانية".

وأوضح البيان - الذي نشرته صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" - أن القدرات الإسرائيلية "الدفاعية والهجومية مستنفرة بالكامل".

وفي المقابل، ذكرت وسائل إعلام إيرانية أن بعض أصوات الانفجارات التي دوت في محيط العاصمة "طهران"؛ جاء بسبب تفعيل أنظمة الدفاع الجوي في البلاد.

ونقلت قناة "العالم" الإيرانية عن مصدر أمني إيراني - لم تسمه - القول "إن بعض الانفجارات القوية التي سمعت ناتجة عن تفعيل المضادات الجوية في أطراف طهران".

وكانت هيئة البث الإسرائيلية قد ذكرت - أمس - أن وزير الدفاع يوآف جالانت، ورئيس الأركان هرتسي هاليفي، صادقا على خطط الهجوم على إيران، مشيرة إلى أنه سيتم عرض الخطط على رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، للمصادقة عليها لاحقًا.

وقال مصدر أمني إسرائيلي - لهيئة البث - إن القيادة العسكرية "تنتظر الضوء الأخضر من المستوى السياسي"، مشيرًا إلى أنه قد يتم الهجوم في أية لحظة.

وأوضحت الهيئة - في وقت سابق أمس - أن الاعتبارات التي تحدد التوقيت، تتمثل في استكمال الاستعدادات في الجبهة الداخلية، استعدادًا لرد إيراني محتمل.