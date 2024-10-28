إزالة 646 حالة تعد على أملاك الدولة في قنا

تابع الدكتور خالد عبدالحليم محافظ قنا، أعمال الموجة 24 لإزالة التعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية ومخالفات البناء بمراكز ومدن المحافظة والتي تم البدء في تنفيذها منتصف الشهر الجارى، وتستمر حتى الاول من نوفمبر المقبل.

ومن جانبه قال عمر عبد الباقى المتحدث الرسمي لمحافظة قنا، إن المحافظة نجحت في إزالة 484 مخالفة مبان على مساحة إجمالية بلغت 291562 متر مربع، فضلا عن إزالة 124 حالة تعدٍ على الأراضي الزراعية بمساحة 793 فدان و13 قيراط و23 سهم تعديات على أملاك الدولة، كما تم ازالة 38 مخالفات بناء على أراضي زراعية ملكية خاصة على مساحة فدان و17 قيراط و16 سهم بالتعاون مع مديرية أمن قنا، والجهات والأجهزة المعنية بالمحافظة منذ بداية تنفيذ أعمال المرحلة الأولى من الموجة الـ24.

واضاف عبد الباقى، بأن الدكتور خالد عبدالحليم محافظ قنا وجه بضرورة التصدي للتعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية بكل شدة وحسم دون تقاعس أو تهاون، وعدم السماح بحدوث أيّة تعديات، وإزالتها في المهد والتعامل الفوري معها، وإتخاذ الإجراءات القانونية وتسليم المحاضر، وتنفيذ الأحكام الصادرة حيال المخالفين، كما كلف رؤساء المراكز والمدن، بالإسراع في تنفيذ قرارات الازالة، على أملاك الدولة والأراضى الزراعية، والبناء المخالف، وضرورة الإزالة فى المهد لأي حالة تعد، والمتابعة المستمرة، بعد تنفيذ قرارات الإزالة، حتى لا يعاود المخالفون البناء والتعدي مرة أخرى، وإعداد تقرير يومى مفصل بكل حالة من حالات مخالفات البناء والتعديات على أملاك الدولة والأراضى الزراعية مدعم بالصور، لإتخاذ الإجراء القانونى المناسب، والتعامل الفوري مع هذه المخالفات على مدار 24 ساعة، مع حظر توصيل المرافق للمبانى المخالفة، والربط مع غرفة العمليات وإدارة الأزمات الرئيسية بديوان عام المحافظة، لمتابعة جهود إزالة التعديات على أراضى أملاك الدولة والأراضى الزراعية، مع إتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وأشار عبد الباقي، إلي أن الموجة الـ24 الحالية يتم تنفيذها على 3 مراحل، بدأت بالمرحلة الأولى اعتبارا من 12 أكتوبر الجاري وتستمر حتى الأول من نوفمبر المقبل، تليها المرحلة الثانية في الفترة من 9 إلى 29 نوفمبر، وتُختتم بالمرحلة الثالثة في المدة من 7 إلى 27 ديسمبر 2024، في ظل تنسيق تام بين كافة الأجهزة التنفيذية، لمتابعة تنفيذ قرارات الإزالة على التعديات بمراكز المحافظة، طبقًا للبرنامج الزمنى الذي تم إعداده بالتعاون مع الجهات الأمنية والتنفيذية وجهات الولاية المعنية.