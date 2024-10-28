محافظ أسيوط يتفقد نفق مشاة "المعلمين- نزلة عبد اللاه " لدفع وتيرة العمل

تفقد اللواء هشام أبو النصر محافظ أسيوط، أعمال استكمال نفق المشاة الذي يربط بين مجمع مواقف نزلة عبد اللاه بحي شرق مدينة أسيوط وموقف المعلمين بحي غرب لدفع وتيرة العمل لنهو الأعمال في أسرع وقت ممكن لخدمة المواطنين والمسافرين في التنقل والوصول من وإلى المواقف بسهولة ويسر وتوفير مسارات رابطة لتسهيل الحركة المرورية.

جاء ذلك بحضور أحمد ثابت رئيس حي شرق أسيوط، ويسري كامل مدير إدارة المتابعة الميدانية بالمحافظة.

وفى مستهل الجولة تفقد محافظ أسيوط مدخل النفق من الجهتين من ناحية مجمع المواقف بنزلة عبد اللاه ثم من ناحية موقف المعلمين لمتابعة أعمال التطهير ورفع المخلفات والوقوف على نسب ما تم تنفيذه حتى الآن، مشدداً على دفع وتيرة العمل لنهو الأعمال في أسرع وقت ممكن.

وحرص المحافظ، على متابعة الأعمال التي تمت بالمشروع واطلع على مخططات العمل الجارية واستمع لشرح تفصيلي من المهندس المسئول الذي أوضح إنه تم حفر جزء من النفق من مجمع مواقف نزلة عبد اللاه وأسفل السكة الحديد وحتى بداية ترعة الملاح، كما تم تنفيذ "عداية" جسر معدني أعلى الترعة فضلاً عن حفر جزء من الموقف الإقليمي بالمعلمين على أن يتم استكمال باقي مراحل العمل تمهيداً لافتتاحه في أسرع وقت ممكن وطبقاً للجدول الزمني المقرر ليعود بالنفع على المواطنين والمسافرين.

وأوضح محافظ أسيوط، أن استكمال أعمال نفق المشاة يأتي ضمن خطة المحافظة التي نعمل على تنفيذها لتقديم خدمة أفضل للمواطنين وتطوير المنطقة بشكل حضاري مع مراعاة المعايير والمواصفات المقررة بالتعاون مع العديد من الجهات المعنية في هذا الشأن، مؤكداً سعيه الدائم لاستكمال المشروعات الجاري تنفيذها على أرض المحافظة في أسرع وقت ممكن ومتابعته الدورية لمراحل العمل على أرض الواقع وتعظيم قيمة ما تم ضخه من استثمارات في هذه المشروعات لكي يستفيد المواطن منها ويحصل على خدمة أفضل مشيراً إلى تقديمه لكافة سبل الدعم الممكنة وتذليل كافة العقبات أمام هذه المشروعات لتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين حتى تعود بالنفع والفائدة عليهم.