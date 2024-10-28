محافظ أسيوط يستقبل وزير الثقافة لبحث سبل تكثيف الفعاليات الإبداعية

استقبل اللواء دكتور هشام أبو النصر محافظ أسيوط، اليوم الاثنين، الدكتور أحمد فؤاد هنو وزير الثقافة في مستهل زيارته للمحافظة، وذلك بمقر الديوان العام، بحضور اللواء أركان حرب أسامة عبدالحميد داوود قائد قوات الدفاع الشعبي والعسكري.

جاء ذلك بحضور الدكتور مينا عماد نائب المحافظ والمستشار إسلام عوض مستشار المحافظ لشئون الإعلام والاتصال السياسي والمتحدث الرسمي للمحافظة والكاتب محمد عبدالحافظ ناصف نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لقصور الثقافة، وضياء مكاوي وكيل وزارة الثقافة رئيس الإدارة المركزية لإقليم وسط الصعيد الثقافي.

ناقش اللقاء سبل آليات تكثيف الفعاليات الثقافية والإبداعية التي تخدم أبناء المحافظة وتسهم في إثراء الوعي المجتمعي لدى شباب وأهالي أسيوط إلى جانب تكثيف البرامج الخاصة بالطفل وتنمية روح الإبداع لديه واكتشاف الموهوبين منهم فضلاً عن مناقشة كيفية استغلال قصور الثقافة والمواقع الثقافية المختلفة بالطريقة المثلى في تقديم الأنشطة.

وأعرب وزير الثقافة عن سعادته بزيارة محافظة أسيوط، مقدمًا الشكر للمحافظ على حفاوة الاستقبال، مثمنًا جهوده في دعم الثقافة وحضوره ومشاركته الدائمة بالفعاليات والأنشطة التي ينظمها فرع الثقافة بأسيوط والهيئة العامة لقصور الثقافة بالمراكز، مؤكداً حرصه على تعزيز كافة سبل التعاون مع المحافظة لتنفيذ المزيد من الأنشطة والفعاليات الثقافية المختلفة وتنفيذ الخطط التي وضعتها الوزارة مشيراً إلى سعي الوزارة لتنفيذ العديد من المبادرات والمشاريع الثقافية والفنية بنطاق محافظة أسيوط ضمن الجهود المبذولة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة تنفيذاً للمبادرة الرئاسية "بداية جديدة لبناء الإنسان" التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي.

من جهته رحب اللواء دكتور هشام أبو النصر محافظ أسيوط بزيارة وزير الثقافة للمحافظة متمنيًا له التوفيق في مهمته مؤكدًا أن وزارة الثقافة لها دور هام في رفع الوعي بالقضايا المجتمعية المختلفة وتطوير الفكر والعمل على ترسيخ الهوية الثقافية والحضارية وتعزيز قيم المواطنة ومواجهة التحديات المجتمعية وتعزيز التماسك المجتمعي لافتاً إلى تقديمه كافة سبل الدعم وتذليل كافة العقبات أمام الأنشطة الثقافية من أجل حركة ثقافية مثمرة لدفع عجلة التنمية الشاملة بالمحافظة مؤكداً على التنسيق والتعاون بين الأجهزة التنفيذية بالمحافظة والوزارة لتعزيز العمل الثقافي ودعم الأنشطة الثقافية والفنية في المراكز والقرى وتشجيع المبادرات الثقافية التي تساهم في بناء مجتمع واعي ومثقف قادر على الإبداع والمشاركة الإيجابية في كافة المجالات.