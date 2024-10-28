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الإثنين 28 أكتوبر 2024
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

ننشر حركة تداول السفن والحاويات والبضائع العامة في ميناء دمياط

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استقبل  ميناء دمياط خلال الـ 24 ساعة الماضية عدد 12 سفينة ، بينما غادر عدد 10 سفن ، كما وصل اجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 34 سفينة .
وقد بلغت حركة الصادر من البضائع العامة 22054 طن تشمل : 4865 طن يوريا و 1160 طن ملح معبأ و 3538 طن بودرة جبس و 11206 طن أسمنت معبأ و 1285 طن بضائع متنوعة .

كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 82215 طن تشمل : 8601 طن حديد و 4166 طن زيت طعام و 7800 طن فول صب و 3273 طن عدس و 12000 طن خردة و 8000 طن سكر و 950 طن فول صويا و 2985 طن ابلاكاش و 23400 طن ذرة و 9548 طن قمح و 732 طن خشب زان و 2208 راس ماشية ( عجول تسمين ) بإجمالي وزن 760 طن   .

بينما بلغت حركة الصادر من الحاويات 485 حاوية مكافئة و عدد الحاويات الوارد 354 حاوية مكافئة فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 2099 حاوية مكافئة .

ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح 141049 طنًا ، بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 126062 طنًا  .


كما غادر عدد 3 قطار بحمولة إجمالية 3843 طن قمح متجهين إلى صوامع شبرا و كفر الشيخ ، و عدد 3 قطار بعد تفريغ عدد 75 حاوية 40 قدم قادمين من الاسكندرية ،   بينما بلغت حركة الشاحنات دخولًا وخروجًا عدد 6026 حركة .

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