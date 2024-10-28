في مذكرة لمجلس الأمن.. العراق يحتج على انتهاك إسرائيل أجواءه

احتج العراق أمام مجلس الأمن ومنظمة الأمم المتحدة، بعد انتهاك إسرائيل لأجواءه وسيادته، خلال عملية ضرب إسرائيل لإيران خلال اليومين الماضيين.

وقال المتخدث باسم الحكومة العراقية، باسم العوادي، إن بلاده قدمت مذكرة احتجاج لدى المنظمتين الدوليتين، اعتراضًا على انتهاك إسرائيل لسيادة العراق وأجواءه، مضيفًا أن إسرائيل إستخدمت المجال الجوي العراقي لضرب إيران يوم 26 أكتوبر الماضي.

وأضاف أن رئيس الحكومة العراقية محمد شياع السوداني وجه بالتواصل مع الولايات المتحدة الأمريكية بشأن هذا الخرق، ومطالبة واشنطن بضمان احترام سيادة العراق، بناءً على الاتفاق الاستراتيجي الثتائي الموقع بين البلدين.