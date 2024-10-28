النقل تحذر المواطنين من إقامة معابر غير شرعية على قضبان السكك الحديدية

ناشدت هيئة السكك الحديدية، المواطنين، بعدم إقامة معابر غير شرعية على قضبان السكك الحديدية وعدم العبور منها لما ينجم عنها من ازهاق لارواح المواطنين وتعطيل لمسير حركة القطارات.

كما شددت الهيئة على ضروره الالتزام التام بالعبور من الاماكن المعدة لذلك وهي المزلقانات الشرعيه الخاصه بهيئة السكك الحديديه للمحافظة على أرواح المواطنين وانتظام مسير حركة القطارات.

جاء ذلك في إطار تواصل وزارة النقل ممثلة في الهيئة القومية لسكك حديد مصر في استكمال حملة "سلامتك تهمنا" للتوعية من السلوكيات الخاطئة عند التعامل مع مرفق السكك الحديدية.