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الإثنين 28 أكتوبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

"أدباء سوهاج" يجتمعون في أمسية شعرية بمكتبة رفاعة الطهطاوي

الأمسية
الأمسية
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شهدت مكتبة رفاعة الطهطاوي بسوهاج، أمس الأحد، أمسية أدبية شعرية مميزة، وذلك تحت رعاية الدكتور أحمد فؤاد هنى وزير الثقافة.

جمع اللقاء نخبة من الشعراء والأدباء بمحافظة سوهاج، حيث قدموا باقة متنوعة من القصائد الشعرية التي لاقت استحسان الحضور. 

وتضمنت الأمسية مشاركات من كبار الشعراء والأدباء بسوهاج من بينهم والشاعر الأديب عبد الحافظ بخيت، وعبد الرحمن الشريف ومحمد عبد المطلب، والشاعر الأديب عبد الرحمن الشريف، والأديب القاص الروائى محمد عبد المطلب، والشاعر الأديب فتحى الصومعى، والأديب الروائى القاص عمرو منير، والأديب الروائى القاص مجدى حشمت، والشاعر الأديب عبد النبى حسين، والشاعر الأديب محمد صفوت حمد، والدكتور الأديب الناقد عبد الله عبد الرحمن، والشاعر الأديب عاطف شحاتة احمد، والشاعر الأديب محمود البحيرى، والأديب ياسر احمد عرفة، والأديب هشام أبو سحلى، واللواء ممدوح مقلد، وجابر العسكرى، ومؤمن الزهرى، وياسر فتح الله على، وروعة عماد احمد محمد، بالإضافة إلى مشاركة مواهب أدبية شابة.

أدار الأمسية الشاعر الكبير محمد فاروق محمد، رئيس مجلس إدارة نادي أدب قصر ثقافة سوهاج، والذي أكد على أهمية هذه اللقاءات في دعم الحركة الثقافية والأدبية بالمحافظة.

وفي ختام الأمسية، أشاد الحضور بالمستوى المتميز للأعمال المقدمة، مؤكدين على أهمية تكرار مثل هذه الفعاليات الثقافية التي تساهم في إثراء الحياة الثقافية بالمحافظة.

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