طهران تتجهز لرد ثان على تل أبيب.. ومتحدث الخارجية الإيرانية: الدبلوماسية والميدان سبيلنا للرد

تستعد إيران لرد جديد على ضربة إسرائيل الأخيرة في العمق الإيراني، حيث اعتبرت أن ذلك يشكل انتهاكًا كبيرًا بالرغم من محدودية الضربة وعدم فاعليتها طبقًا لما أكدته مصادر إيرانية.



وفي هذا الإطار أعلن اللواء حسين سلامي، قائد قوات الحرس الثوري الإيراني، اليوم، إنه على الرغم من فشل الهجوم الإسرائيلي الأخير على إيران، إلا أن طهران سترد على ذلك الهجوم.



وأضاف أن الهجوم الإسرائيلي فشل في تحقيق أهدافه بفضل جاهزية قوات الدفاع الجوي الإيراني الأجهزة الدفاعية.



ونقلت وسائل إعلام إيرانية عن سلامي قوله إن الضربات الإسرائيلية شابها "سوء التقدير" و"العجز" عن تحقيق الأهداف التي تحدثت عنها إسرائيل، متوعدًا إسرائيل برد قاس على تلك الضربة.



وفي هذا الإطار قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي، إن طبيعة الرد الإيراني على الهجوم الإسرائيلي مرتبط بشكل العدوان الذي تعرضت له إيران، مضيفًا أن الدبلوماسية والميدان يكملان بعضهما البعض بالنسبة لإيران.



وكانت شبكة سي إن إن قد نقلت عن تقييمات استراتيجية تشير إلى أن إيران تتجهز لرد على ضربة إسرائيل الأخيرة.