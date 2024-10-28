بالفيديو.. الأرصاد: استمرار استقرار الأحوال الجوية والقاهرة تسجل 28 درجة

قال الدكتور محمود القياتي، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، إن هناك استمرار في حالة الاستقرار في الأحوال الجوية والتي نشهدها منذ بداية الأسبوع الحالي وخلال الفترة الحالية والرياح معتدلة على أغلب مناطق الجمهورية.

وأضاف "القياتي" في مداخلة هاتفية لبرنامج "صباح الخير يا مصر" على فضائية "مصر الأولى" اليوم الاثنين، أن هذا الاستقرار متوقع استمراره حتى يوم الأربعاء المقبل والتي تكون فيها درجات الحرارة في حدود الـ28 درجة مئوية بالنسبة للقاهرة الكبرى وتنخفض كلما اتجهنا شمالًا بشكل بسيط وترتفع قليلًا كلما اتجهنا لمدن الصعيد.

وتابع، أن درجات الحرارة في فترة الليل تكون منخفضة، فهناك فارق كبير بين درجة الحرارة بالنهار والليل، وأنه على نهاية الأسبوع سيكون هناك منخفض جوي وسيكون هناك حالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية، موضحًا أن البلاد تشهد في الساعات الصباحية شبورة مائية، ولذلك على الجميع الحذر في أثناء القيادة، ولكن هذه الشبورة تختفي مع ظهور الشمس، وأن هذه الشبورة لا تسبب مشكلات كبيرة، لأنها لا تخفي الرؤية.

وأردف، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، أنه بنهاية الأسبوع سيكون هناك حالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية، وأن هذه الحالة ستكون الأولى المؤثرة وأنه سيكون هناك أمطار رعدية ومتوسطة، على السواحل الشمالية.

وحذر "القياتي" من حالة عدم الاستقرار في الأحوال الجوية، يومي الجمعة السبت، وأن الأمطار قد تكون غزيرة، وأن الأمطار ستكون رعدية.