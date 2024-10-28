ads
الإثنين 28 أكتوبر 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

التشيك تعبر عن قلقها إزاء ما يتردد عن وقوع انتهاكات في الانتخابات البرلمانية الجورجية

جورجيا
جورجيا
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

عبرت وزارة الخارجية التشيكية عن قلقها إزاء التقارير التي تفيد بوقوع انتهاكات في الانتخابات البرلمانية التي جرت يوم السبت الماضي في جورجيا.


وذكر راديو براج الدولي اليوم /الاثنين/ أن الخارجية التشيكية دعت كافة الأطراف إلى تجنب أعمال العنف.
وكانت لجنة الانتخابات المركزية الجورجية، قد أعلنت أمس /الأحد/ أن حزب "الحلم الجورجي" الحاكم في البلاد حصل على 54،2% من الأصوات في الانتخابات البرلمانية، وذلك بعد فرز 99.3% من الأصوات.. فيما رفضت أحزاب المعارضة الاعتراف بالنتائج، ودعت الرئيسة الجورجية، سالومي زورابشفيلي، المواطنين إلى النزول إلى الشوارع للدفاع عن الديمقراطية.

وزارة الخارجية التشيكية قلقها انتهاكات الانتخابات البرلمانية جورجيا