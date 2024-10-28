رئيس جامعة سوهاج يشارك في زراعة 750 متر نجيل بكلية الهندسة

شارك الدكتور حسان النعماني رئيس جامعة سوهاج، فى فعاليات زراعة 750 متر نجيل بمقر كلية الهندسة بالجامعة الجديدة، وذلك بحضور الدكتور خالد عمران نائب رئيس الجامعة لشئون خدمه المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور طلعت محمد علي وكيل كلية الهندسة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة،واللواء طارق حافظ مدير الامن الجامعي، والدكتور ياسر عبد الفتاح مدير عام الشئون الإدارية.

وقال الدكتور حسان النعماني إن الجامعه تواصل تنفيذ خطتها في تهيئة بيئة صحية خضراء من خلال زيادة الرقعة الخضراء وتشجير المساحات الواسعة داخل الجامعة، وذلك إيمانًا بأهمية دورها في دعم جهود الدولة المصرية في ملف تغير المناخ، ومضاعفة نصيب الفرد من المساحات الخضراء، وتحسين نوعية الهواء وخفض غازات الاحتباس الحرارى، وتحسين الصحة العامة.

وأوضح الدكتور خالد عبد اللطيف عمران أن ذلك يأتي انطلاقًا من الدور المجتمعي الذي تقوم به الجامعة، نحو نشر ثقافة الاستدامة البيئية، وزيادة المساحات الخضراء وحرصها على المشاركة في جميع المبادرات المجتمعية التي تخدم المجتمع، وتساعد في الحفاظ على البيئة.

وثمن الدكتور طلعت محمد علي جهود اداره الجامعة بقيادة الدكتور حسان النعماني في غرس الأشجار المثمرة وزراعة النباتات المختلفة للوصول إلى حرم جامعي صحي، وخالٍ من الملوثات، وتوفير متنفس نظيف وأجواء ملائمة لجميع منسوبي الجامعة.

وقال الدكتور ياسر عبد الفتاح إن رئيس الجامعة تابع خلال زيارته استكمال زراعه وتشجير الموقع العام في محيط كلية الهندسة، حيث يتم زراعه عدد من أشجار الزينة وأشجار مثمرة إلى جانب أشجار الظل التي لحماية الطلاب والعاملين بالكلية من أشعة الشمس.

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