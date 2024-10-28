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الإثنين 28 أكتوبر 2024
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داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

الميادين تشتعل بـ300 رام ورامية.. انطلاق منافسات اليوم الأول لكأس الرئيس ببطولة العالم للرماية

بطولة العالم للرماية
بطولة العالم للرماية
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انطلقت اليوم مسابقة كأس الرئيس وهي الانطلاقة الأولي لبداية منافسات بطولة العالم الـ34 للرماية على الأطباق المروحية، وكأس أفريقيا العاشر، وبطولة الجائزة الكبرى، والتي تستضيفها مصر بدءً من اليوم الإثنين وحتى 3 نوفمبر المقبل.

وتقام المنافسات بمشاركة 300 رامٍ ورامية يمثلون 19 دولة أكدت المشاركة وهى: "البرتغال، فرنسا، أمريكا، بلجيكا، إيطاليا،  المكسيك، إنجلترا، الأرجنتين، اليابان، جمهورية التشيك، إسبانيا، سوريا، ليبيا، ارمنيا، الإمارات، الكويت، السعودية، لبنان، مصر الدولة المستضيفة.

وتنطلق منافسات البطولة اليوم بكأس الرئيس، وغدا الثلاثاء  تقام مسابقة جائزة مصر الكبرى (فيتاسك) وتشتعل المنافسات يومي 30 و31 أكتوبر الجاري، حيث تقام منافسات بطولة أفريقيا العاشرة للأطباق المروحية (فيتاسك).

وفي أيام الجمعة والسبت والأحد 1-2-3 نوفمبر المقبل 2024، تقام منافسات بطولة العالم الـ34 للأطباق المروحية (فيتاسك)، وسيتم تحديد مسابقة مباراة الأمم خلال أيام المنافسة مع اللجنة المنظمة.

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