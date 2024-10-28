استشهاد 4 لبنانيين في غارات إسرائيلية على جنوب البلاد

شن الطيران الحربي الإسرائيلي غارة على أطراف بلدة شمسطار في طاريا جنوبي لبنان، كما شن غارة على المنطقة الواقعة بين بلدتي كفرتبنيت والنبطية الفوقا.



وذكرت الوكالة اللبنانية للإعلام اليوم /الاثنين/ أن الطيران الحربي الإسرائيلي أغار على بلدة أرنون، كما أغار على مبنى لآل مسلماني في حي الرمل في صور، ما أدى إلى سقوط 3 شهداء وإصابة اثنين كحصيلة أولية، ويعمل الدفاع المدني والصليب الأحمر اللبناني على رفع الأنقاض بحثا عن مفقودين.

وأشارت الوكالة إلى أن العدوان الجوي الإسرائيلي على حي السرايا القديمة في مدينة النبطية، أدى إلى استشهاد شخص وإصابة 3 آخرين، بعدما استهدفت الطائرات الحربية المعادية الحي المذكور بغارة جوية أدت إلى تدمير منازل ومبان سكنية ومحال تجارية.

وفي سياق متصل، استهدف حزب الله اللبناني للمرة الرابعة تجمعا لقوات الاحتلال الإسرائيلي عند بوابة "فاطمة" بالصواريخ.