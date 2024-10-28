عيادات للكشف المبكر عن الأورام.. رؤية فنية جديدة لتطوير مستشفى المنزلة بالدقهلية

وجه الدكتور تامر مدكور وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، لجنة موسعة من إدارة الطب العلاجي، برئاسة الدكتور أحمد البيلى وكيل المديرية للطب العلاجى، اليوم، بتفقد مستشفى المنزلة لمتابعة سير العمل وتقييم مستوى الخدمات الطبية المقدمة.

وشارك باللجنة الدكتور السيد فاروق مدير إدارة المستشفيات وجميع ادارات الطب العلاجي بالمديرية وكان في استقبالهم الدكتور أحمد سعد مدير المستشفى.

واستهل الوفد جولته بالمرور على جميع اقسام المستشفى بداية من الاستقبال والطوارئ والعناية المركزة وقسم التعقيم المركزي والأقسام الداخلية والحضانات للوقوف على صلاحية الأجهزة وتوافر الأدوية والمستلزمات الطبية.

وتابع الزيارة بتفقد على قسم الكلى ووحدة معالجة المياه الخاصة به، حيث تم التأكد من إجراء الفحوصات الطبية الشهرية لمرضى الكلى، ومن إجراء الصيانة الدورية لمحطة المعالجة، وتغيير الفلاتر في المواعيد المحددة لها،فضلاً عن إتباع معايير الجودة وسياسات مكافحة العدوي.

فيما استكملت الزيارة الإشرافية بتفقد المكان المقترح لانشاء مطبخ جديد بالمستشفي إلى جانب الغرفة الجديدة المخصصة لحسابات المرضي بهدف التسهيل علي المترددين انهاء الاجراءات الخاصة بهم.

وعقب الزيارة عقد الدكتور أحمد البيلى اجتماعاً مع مدير المستشفى ورؤساء الأقسام لبحث خطة تطوير المستشفى حيث أوصى بإعداد رؤية جديدة لتطوير العمل بقسم الحروق تمكنه من التعامل مع حالات اكثر صعوبة، بالإضافة إلى مقترح بانشاء عيادات متخصصة للكشف المبكر عن الاورام ومتابعتها.

كما وجه وكيل المديرية للطب العلاجى بانشاء عيادة لأشعة الإيكو للقلب علي أن تعمل 3 أيام للكبار و 3 ايام أخرى للأطفال إلى جانب تنشيط العمليات الخاصة بقسم العظام وسرعة اختيار مسؤول مكافحة عدوي جديد وكذلك تفعيل دور الصيدلة الاكلينيكية بشكل اكبر .

وفى نهاية الاجتماع، ثمن البيلى مستوى الخدمة المقدمة بالمستشفى مؤخرا وظهر فى تضاعف معدلات التردد لتلقي الخدمة الطبية، متمنياًا أن يمثل ذلك حافزًا لبذل المزيد من الجهد مما ينعكس إيجابيًا بدوره على مستوى كافة خدمات المستشفى بجميع أقسامها.

IMG-20241028-WA0011

IMG-20241028-WA0012

IMG-20241028-WA0015

IMG-20241028-WA0016

IMG-20241028-WA0019

IMG-20241028-WA0020

IMG-20241028-WA0013

IMG-20241028-WA0014

IMG-20241028-WA0023

IMG-20241028-WA0024

IMG-20241028-WA0017

IMG-20241028-WA0018

IMG-20241028-WA0021

IMG-20241028-WA0022