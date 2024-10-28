"إعلام دمياط" ينظم حملة توعوية حول المبادرات الصحية الرئاسية

نظم مجمع إعلام دمياط التابع لقطاع الإعلام الداخلي التابع للهيئة العامة للاستعلامات برئاسة الدكتور احمد يحيى ندوة تثقيفية بعنوان" المبادرات الرئاسية الصحية وبناء الإنسان".

جاء ذلك بالتعاون مع مديرية الصحة بدمياط بقاعة مركز الإعلام وذلك في إطار الحملة الإعلامية للهيئة العامة للاستعلامات لنشر الوعي بأهمية المشاركة في المبادرات الرئاسية تحت شعار" إيد في إيد هننجح أكيد " وفي إطار المشروع القومي للتنمية البشرية "بداية جديده لبناء الإنسان".

وأكد السيد عكاشه مدير مجمع إعلام دمياط، أن المبادرات الرئاسية الصحية اختيارا وطنيا حكيما للقيادة السياسية لما احدثته من طفره غير مسبوقة في الارتقاء بالمنظومه الصحية التى استهدفت بناء الإنسان صحيا بما يعزز رؤية الدولة فى الإستثمار في رأس المال البشري فالمواطنين الأصحاء هم أكثر قدرة على العمل والمساهمه فى النهوض بالمجتمع وتحقيق التنمية المستدامة كما أشار إلى أهمية دور الإعلام فى بناء الوعى الوطنى الذى يعد مصدر من مصادر قوة الدولة حيث أن بناء العقول المستنيرة لا يقل فى أهميته عن بناء القوة العسكرية التى تحمى الوطن وتحافظ عليه .

كما صرحت الدكتورة رشا فرج مدير ادارة التدريب والمدارس ومنسق عام الأبحاث الاكلينيكية بمديرية الصحة بدمياط، بأن المبادرات الرئاسية الصحية كان لها نتائج ايجابية ساهمت بشكل كبير في تحسين وارتقاء المنظومة الصحية حيث استهدفت تلك المبادرات جميع فئات المجتمع بدءا من الأطفال وحتى كبار السن كمآ أنها قضت على قوائم الانتظار و قضت أيضا على فيروس سى تحت شعار ١٠٠ مليون صحةوالتى حققت أهدافها بإعلان مصر خالية من فيروس سى عام ٢٠٢٠ كما أن المبادرات الرئاسية عملت على تحسين جودة الحياة للمواطنين من خلال الكشف المبكر والعلاج المجانى كمبادرة كبار السن لاكتشاف الأمراض مثل الاعتلال الكلوى والدهون الثلاثية ووظائف الكبد و مبادرة الكشف المبكر عن الانيميا والسمنة والتقزم لاطفال المدارس و مبادرة الكشف المبكر وعلاج ضعف السمع للاطفال وكذلك ١٠٠ يوم صحة ومبادرة الكشف المبكر عن الأورام السرطانية ومبادرة دعم المرأة المصرية وتحسين الصحة الإنجابية بالإضافة إلي أن هذه المبادرات شملت حملات توعية حول العديد من الأمراض واهمية الوقاية منها.