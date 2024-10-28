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الإثنين 28 أكتوبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

السيطرة على حريق بمزرعة مواشي في الفيوم

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
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تمكنت قوات الحماية المدنية بمحافظة الفيوم، من السيطرة على حريق شب بمزرعة مواشي، بقرية الصالحية، دون وقوع إصابات، وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق في الواقعة.

كانت شرطة النجدة بمحافظة الفيوم تلقت بنشوب حريق ووجود نيران ودخان كثيف، بعزبة موسي باشا بقرية الصالحية، بمركز الفيوم، وعلي الفور إنتقلت قوة من الشرطة وسيارات الحماية المدنية والإسعاف، الي مكان البلاغ، وتبين أن الحريق شب في مزرعة مواشي، بسبب امتداد النيران من "فرن فلاحي" إلى المزرعة.

وتمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة على الحريق وإخماد النيران، ولم يسفر عن وقوع إصابات.

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