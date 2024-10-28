لمدة 12 ساعة.. انقطاع المياه عن بعض المناطق بالدقهلية اليوم

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالدقهلية قطع المياه عن مناطق “حي شرق بالكامل” ومناطق: "سندوب – مدينة مبارك – حوض أبو الليل – مجمع المحاكم – شارع الهدي والنور – شارع عبد السلام عارف – الحسينية – شارع بورسعيد – شارع المدير – شارع الحوار - الوحدة المحلية بكوم الديربي – الوحدة المحلية بنقيطة - الوحدات العسكرية – الوحدات المحلية ببرق العز -مستشفيات (الدولي – العسكري – التأمين الصحي".

كما سيتم تخفيف الضغوط في نطاق حي غرب المنصورة وذلك اعتباراً من الساعة 8 مساء اليوم الاثنين الموافق 28 – 10 – 2024 وحتي الساعة 8 صباح اليوم التالي ولمدة 12 ساعة.

وأرجعت الشركة سبب الانقطاع نظرا إلى قيام الشركة بأعمال صيانة وإصلاح طارئة على خط طرد محطة الصرف الصحي الرئيسية رقم 11 بمدينة المنصورة قطر 900 مم زهر مرن.

وتهيب الشركة بأصحاب المخابز والمستشفيات بالأماكن المشار إليها تدبير احتياجاتهم من المياه خلال فترة الانقطاع.

هذا وقد قامت الشركة بالدفع بسيارات مياه صالحة للشرب توزع مجانا بالمناطق المتأثرة. وفى حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن 125.