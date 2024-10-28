كأس إنتركونتيننتال.. بعثة العين الإماراتي تصل القاهرة لمواجهة الأهلي

وصلت بعثة نادي العين الإماراتي، إلى القاهرة منذ قليل استعدادًا لمواجهة النادي الأهلي في ربع نهائي بطولة إنتركونتيننتال.

وتأخر وصول بعثة نادي العين إلى مصر، حيث كان من المقرر أن تصل مساء أمس الأحد ولكن عطل فني في الطائرة تسبب في تأخر البعثة العيناوية.

ويلتقي الأهلي مع العين الإماراتي، في الثامنة مساء غدا الثلاثاء على ستاد القاهرة في ربع نهائي بطولة إنتركونتيننتال.

ويخوض فريق العين بقيادة مديره الفني الأرجنتيني هيرنان كريسبو مرانه الختامي في تمام التاسعة من مساء اليوم الاثنين على ستاد القاهرة، قبل مواجهة الأهلي.

وكان العين الإماراتي تخطى فريق أوكلاند سيتي النيوزيلندي في الدور التمهيدي من بطولة إنتر كونتيننتال بسداسة مقالب هدفين.

كريسبو وقائد العين الإماراتي في الموتمر الصحفي

يحضر الأرجنتيني هيرنان كريسبو، المدير الفني لفريق العين الإماراتي، وكابتن الفريق، المؤتمر الصحفي الخاص بمباراة الأهلي والعين الإماراتي التي تجمع الفريقين ‏مساء الثلاثاء ببطولة كأس الانتركونتيننتال.‏

ينطلق المؤتمر الصحفي لنادي العين في السابعة مساء اليوم الإثنين، ويقام باستاد القاهرة الدولي للرد على أسئلة وسائل الإعلام المختلفة ‏عن المباراة التي تجمع الناديين الشقيقين.‏

موعد مباراة الأهلي القادمة ضد العين الإماراتي

ستنطلق صافرة بداية مباراة الأهلي والعين الإماراتي، غدا الثلاثاء، في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، والتاسعة مساءً بتوقيت الإمارات، على استاد القاهرة الدولي.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والعين

وتذاع مباراة المارد الأحمر والزعيم الآسيوي على قنوات بي إن سبورت الناقل الحصري لبطولة كأس الإنتر كونتيننتال، بالإضافة إلى قنوات أبو ظبي الرياضية وإم بي سي مصر، وأون تايم سبورت.