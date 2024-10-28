انطلاق الفعالية الخامسة لمبادرة 100 يوم رياضة بكلية الآثار بجامعة جنوب الوادى

تواصلت فعاليات مبادرة 100 يوم رياضة بجامعة جنوب الوادى لليوم الخامس تحت رعاية الدكتور احمد عكاوى رئيس الجامعة وإشراف الدكتور بدوى شحات نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب

أكد رئيس الجامعة أن مبادرة 100 يوم رياضة تنظم ضمن المبادرة الرئاسية " بداية جديده لبناء الانسان " تحت رعاية الدكتور محمد ايمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي

وبدأت خامس فعاليات المبادرة لطلاب كلية الآثار أمام مقر الكلية بالتعاون مع إدارة النشاط الرياضي بالإدارة العامة لرعاية الشباب فى ألعاب (كرة الطائرة _ تنس الطاولة _ كرة السرعة _ قوة الذراعين _الشطرنج) وألعاب ترويحية أخري بمشاركة اكثر من 150 طالب وطالبة

شهد الفعاليات الدكتور وائل بكري رشيدي عميد كلية الآثار والدكتور

عصام حشمت محمد وكيل كلية الآثار لشئون التعليم والطلاب

والدكتور أشرف محمد رمضان المدرس المساعد بقسم الآثار الإسلامية

والدكتورة رشا ممدوح المدرس المساعد بقسم ترميم الآثار والسيدة روان السيد المعيدة بقسم الآثار المصرية وطارق السيد أمين الكلية ومحمد موسي محمد مدير النشاط الرياضى بالجامعة وسيد الجربوعي مدير رعاية الشباب بكلية الآثار.