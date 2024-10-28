"إصابات متفرقة بمناطق العفة".. بلاغ يتهم حضانة شهيرة في بورسعيد بهتك عرض طفل

حررت ولية أمر طفل عمره عامين و 8 أشهر بمحافظة بورسعيد، محضرًا، ضد حضانة شهيرة لها عدة أفرع في بورسعيد، تتهم مسئوليها بهتك عرض طفلها، وذلك طبقا للمحضر رقم 7889 لسنة 2024، جنح الزهور.

اتهام حضانة شهيرة ببورسعيد بهتك عرض طفل والمديرة تنفي

وأوضح عادل أشرف، محامي أسرة الطفل المجني عليه: “أن الواقعة المُحرر بشأنها محضرا ليست واقعة الاتهام الأولى لتلك الحضانة لكن هناك واقعة اتهام سابقة العام الماضي”.

وأكد : “أنه تبين من التقرير الطبي الأولي وجود إصابات متفرقة واضحة في مناطق العفة وحساسة بجسد الطفل”، مضيفًا: “أنهم في انتظار ما سيسفر عنه تقرير الطب الشرعي”.

ولفت المحامي إلى أن مديرة الحضانة تنصلت أمام جهات التحقيق من معرفتها بولية أمر الطفل المجني عليه، ومن وجود الطفل بالحضانة.

وطالب محامي أسرة الطفل المجني عليه مديرية التضامن الاجتماعي باتخاذ إجراءات رادعة ضد الحضانة.