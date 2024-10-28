كوريا الجنوبية تنفي صحة ادعاء جارتها الشمالية بأن طائرة دون طيار اخترقت مجالها الجوي

نفى الجيش في كوريا الجنوبية، صحة إدعاء بيونج يانج بأن طائرة بدون طيار اخترقت مجالها الجوي في وقت سابق من هذا الشهر بعد إقلاعها من جزيرة باينجنيونج (الكورية الجنوبية) بالقرب من الحدود البحرية الغربية، مؤكدا أنه سيتخذ إجراءات مضادة حال تسلل طائرت مسيرة كورية شمالية إلى كوريا الجنوبية.



وقال المتحدث باسم هيئة الأركان المشتركة في سول، لي سونج جون - في مؤتمر صحفي عقد اليوم /الاثنين/ ونقلته هيئة الإذاعة الكورية (كيه بي إس) - "إن مزاعم كوريا الشمالية لا تستحق الرد"، ولفت إلى أن بيونج يانج اخترقت المجال الجوي الكوري الجنوبي بطائرات بدون طيار أكثر من اثنتي عشرة مرة خلال العقد الماضي.

وحول طبيعة رد كوريا الجنوبية إذا حلقت طائرة بدون طيار مجهولة الهوية فوق عاصمتها، قال، لي سونج جون، إن الجيش سيتخذ التدابير المناسبة لحماية شعبه وممتلكاته.

وقد ذكرت وزارة الدفاع في كوريا الشمالية، في إعلانها عن النتائج النهائية لتحقيقها في توغلات المسيرات اليوم /الاثنين/ أنها حللت برنامج التحكم في الطيران من بقايا مسيرة تحطمت بعد تسللها للشمال في 8 أكتوبر، موضحة أن المسيرة أقلعت من جزيرة باينغنيونغ الحدودية الكورية الجنوبية في البحر الأصفر في الساعة 11:25:30 مساءً في 8 أكتوبر، واخترقت المجال الجوي الإقليمي لكوريا الشمالية.

ووفقا لوكالة الأنباء الكورية الجنوبية " يونهاب " نشرت كوريا الشمالية رسمًا توضيحيًا لإظهار مسار المسيرة، ويرتفع مسار الرحلة، الذي تم تحديده بخط أخضر، في اتجاه عقارب الساعة على طول الساحل الغربي بعد أن يبدأ من جزيرة باينغنيونغ، ويدخل سماء بيونج يانج ويعود على نفس المسار إلى الجزيرة.

