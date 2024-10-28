ضبط مصنعات لحوم ودواجن منتهية الصلاحية في دمياط

تابع الدكتور أيمن الشهابى محافظ دمياط، جهود الحملة المكبرة التى نفذتها لجنة سلامة الغذاء للتفتيش على المنشآت والمطاعم بمنطقة الجربى بمدينة رأس البر، بمتابعة من اللواء محمد همام سكرتير عام المحافظة وبالتعاون مع مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة والوحدة المحلية لمدينة رأس البر ومديريتى الطب البيطري والتموين وادارة شئون البيئة بديوان عام المحافظة .

وأسفرت الحملة عن مصادرة ٧٨ كجم مصنعات لحوم ودواجن منتهية الصلاحية، وإعدام حوالى ٢٥ كجم أغذية مختلفة متغيرة الخواص، حيث تم التحفظ عليهم و إتخاذ الإجراءات القانونية حيال ذلك بتحرير محاضر جنح صحية وذلك لحين التخلص الآمن من تلك المضبوطات، كما تم أيضًا إتخاذ الإجراءات اللازمة حيال منشأة غير مرخصة و عدم حصولها على موافقات بيئية .

ووجه المحافظ، باستمرار تلك الحملات، لإحكام الرقابة على الأسواق والمنشآت الغذائية والمطاعم، والتأكد من جودة وسلامة الأغذية المقدمة للمواطنين للحفاظ على صحتهم وسلامتهم .

حيث تم رصد أجولة مدون عليها ملصقات مزيفة لأربعة مجازر غير مرخصة بداخلهم كميات كبيرة من مجزءات الدواجن بوزن يقدر بحوالي ٥ أطنان تم ايداعهم بأحد الثلاجات والتحفظ على كافة الكميات لحين صدور قرار النيابة، كما تم إتخاذ إجراءات الغلق والتشميع للمجزرين والثلاجة لاتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم .

ويشار إلى أن لجنة المرور والتفتيش على محال بيع الدواجن والمجازر والمطاعم تم تشكيلها بقرار محافظ دمياط ، حيث تضم ممثلين عن إدارة التراخيص بالوحدات المحلية وشرطة البيئة والمسطحات ومديريتى التموين والتجارة الداخلية والطب البيطري وبرئاسة مدير إدارة شئون البيئة بديوان عام محافظة دمياط، حيث أن مهمة اللجنة تتمثل فى المرور والتفتيش على تلك المنشآت للتأكد من طرق التخلص السليم والآمن من مخلفات المجازر والزيوت والمسلى المستخدمة فى الطهى وتسليمها إلى متعهد حاصل على الموافقة البيئية لنقل المخلفات والتخلص الآمن منها للحفاظ على البيئة وصحة المواطنين.