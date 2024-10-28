صعود جماعى لمؤشرات البورصة في بداية تعاملات الاثنين

ارتفعت مؤشرات البورصة بصورة جماعية، في بداية تعاملات، اليوم الاثنين، وصعد مؤشر البورصة الرئيسي "EGX30" بنسبة 0.45%، ليصل إلى مستوى 30,951.48 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشريعة "EGX33 Shariah" بنسبة 0.3%، وصولًا إلى مستوى 3,215.57 نقطة، وصعد أيضًا مؤشر البورصة للأسهم الصغيرة والمتوسطة "EWI-EGX70" بنسبة 0.44%، وصولًا إلى 7,957.64 نقطة، وكذا المؤشر الأوسع نطاقًا "EGX100" بنسبة 0.46 %، ليصل إلى مستوى 11,192.66 نقطة.

كما صعد مؤشر EGX30capped بنسبة 0.43%؛ ليصل إلى مستوى 38,344.68 نقطة، وكذا مؤشر "EGX30-TR" بنسبة 0.55%، مسجلًا 13,592.39 نقطة، كما ارتفع مؤشر EGXSP بنسبة 0.8%، وصولًا إلى 6,653.59 نقطة.