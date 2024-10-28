جولة مفاجئة لوزير التعليم داخل مدرسة "الشهيد النبوي" بالغربية

واصل محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى جولاته لتفقد المدارس بمختلف المحافظات بزيارة مفاجئة لمدرسة "الشهيد النبوى" الابتدائية بمحافظة الغربية، وذلك لمتابعة انتظام العام الدراسي وآليات تطبيق الاختبارات الشهرية.

واستهل الوزير محمد عبد اللطيف زيارته لمدرسة "الشهيد النبوى" الابتدائية التابعة لإدارة زفتى التعليمية والتى تضم ٤٨٤ طالبا وطالبة، بتفقد فصول الصفوف الدراسية المختلفة.

وحرص الوزير على التأكد من الالتزام بالكثافات الطلابية وآليات تطبيق الاختبارات الشهرية، ومتابعة مستوى الطلاب فى القراءة والكتابة، كما تابع مع عدد من الطلاب كراسات الحصة والواجبات المدرسية ومستواهم في القراءة.

وأثني الوزير على التزام المدرسة بتطبيق القرارات والآليات المختلفة والتزام الطلاب بالحضور ، كما أشاد بالجهود المبذولة من قبل مديرة المدرسة والمعلمين والمعلمات لتحقيق أفضل تحصيل دراسي للطلاب والطالبات.