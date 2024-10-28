بالفيديو.. دبلوماسي أسبق: توافق مصري جزائري حول القضايا الإقليمية والدولية

أكد السفير علي الحفني، مساعد وزير الخارجية الأسبق، أن هناك توافقا مصريا جزائريا فيما يتعلق بالقضايا الإقليمية والدولية، مشيرا إلى أن لقاء الرئيس عبدالفتاح السيسي مع نظيره الجزائري عبدالمجيد تبون خلال مؤتمر صحفي أمس يسهم في دفع علاقات التعاون بين البلدين، وهو ما تبلور في اتفاق الرئيسين على عقد الدورة التاسعة للجنة المشتركة بين مصر والجزائر قريبا.

وأضاف «الحفني»، في مداخلة هاتفية ببرنامج «هذا الصباح»، على قناة «إكسترا نيوز» اليوم الاتنين، أن هناك تشاورا مستمرا على أعلى مستوى بين مصر والجزائر، كما أن هناك تنسيقا وتعاونا بين الدولتين في أروقة الأمم المتحدة على المستوى العربي فيما يتعلق بالقضايا الأفريقية بصفة عامة، وفيما يتعلق بالوضع الراهن في منطقة الشرق الأوسط، خاصة في قطاع غزة، معلقا: «الدولتان ينتظرهما دور مهم في مرحلة ما بعد وقف إطلاق النار في قطاع غزة».

وتابع: «تاريخ مصر والجزائر في دعم القضية الفلسطينية طويل، ومصر والجزائر من أهم الدول في المنطقة التي تمتلك القدرات والإمكانات التي تسهم بدورها في دفع الأمور نحو الاستقرار والأمن».