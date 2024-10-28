صور.. محافظ الفيوم يشهد احتفالية "الشعب الجمهوري" بزفاف 60 عروسة من غير القادرات

شهد الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، حفل الزفاف الجماعي الذي نظمه حزب الشعب الجمهوري، بنادي قارون الرياضي، للاحتفال بزفاف وتجهيز 60 شاباً و60 فتاة من المقبلين على الزواج، من الأيتام والأسر الأولى بالرعاية من أبناء المحافظة، وذلك في إطار المشاركة المجتمعية، والتواصل مع المواطنين.

جاء ذلك بحضور الدكتور محمد التوني نائب المحافظ، والمهندس حازم عمر رئيس حزب الشعب الجمهوري، واللواء محمد صلاح أبوهميلة أمين عام الحزب رئيس هيئته البرلمانية بمجلس النواب، والسيد أحمد الألفي الأمين العام المساعد لشئون التنظيم والعضوية أمين تنظيم الحزب، والنائب سيد سلطان عضو مجلس النواب أمين عام الحزب بالفيوم، والمهندسة مارجريت صاروفيم نائب وزير التضامن الاجتماعي، واللواء إسماعيل الفار مساعد وزير الشباب والرياضة، والعقيد شريف عامر المستشار العسكري للمحافظة، وخالد فراج رئيس مركز ومدينة الفيوم، وعددٍ من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، وعددٍ من القيادات التنفيذية والشعبية، ورجال الدين الإسلامي والمسيحي، وحشدٍ من أعضاء وقيادات حزب الشعب الجمهوري بالأمانة المركزية والمحافظة، والمواطنين.

بدأت فعاليات الحفل بالسلام الوطني لجمهورية مصر العربية، ثم تلاوة آيات من الذكر الحكيم، أعقبها عدد من الفيديوهات التسجيلية حول أعمال وأنشطة الحزب المتنوعة بمختلف المحافظات، وعددٍ من الفقرات الإنشادية والغنائية والفنية.

وفي بداية كلمته، قدم محافظ الفيوم، خالص تهانيه القلبية للعرائس والعرسان، متمنياً لهم حياة زوجية مليئة بالحب والود والتعاون، مؤكداً أهمية التكاتف بين كل زوجين لبناء أسر اجتماعية صالحة، وتنشئة أجيال واعدة تُسهم في بناء المجتمع، معرباً عن بالغ سعادته للمشاركة في فعاليات هذا الحفل، ومشاركة العرسان والعرائس فرحتهم بهذا الزفاف، موضحاً أن حفل الزفاف الجماعي يُعد نموذجاً طيباً لكل معاني التكافل الاجتماعي والتعاون بين أفراد المجتمع، ويهدف لإدخال البهجة وتقديم الدعم لهذا العدد الكبير من الأسر.

ورحب المحافظ، بكافة قيادات وأعضاء حزب الشعب الجمهوري، وجميع الحضور، علي أرض المحافظة، وقدم شكره وتقديره لأمانة حزب الشعب الجمهوري بالفيوم، لدورهم البارز في تنظيم هذا الحدث الكبير، الذي يؤكد إرادة الحزب ونجاحه، وقدرته على تجهيز 60 شاباً وفتاة من أبناء محافظة الفيوم، مثمّناً الدور الإيجابي الذي يقوم به الحزب في تخفيف العبء عن كاهل البسطاء ومحدودي الدخل من مختلف أنحاء المحافظة، بالتعاون مع الأجهزة التنفيذية.

ولفت "الأنصاري" خلال كلمته، إلي أن العالم أجمع، يمر بظروف صعبة جداً خلال السنوات الأربع الماضية، إلّا أن معدن المصريين وإبداعاتهم، دائماً ما تظهر وقت الشدائد والصعاب، موضحاً أن الرئيس السيسي قد أعلن مراراً وتكراراً أن الدولة المصرية ليست أجهزة تنفيذية ومجتمع مدني فقط، إنما هي كل المصريين بمختلف طوائفهم وانتماءاتهم، مناشداً كافة الحضور ببذل المزيد من الجهد والعمل والعطاء لصالح مصرنا الحبيبة.

وخلال فعاليات الحفل قام المهندس حازم عمر رئيس حزب الشعب الجمهوري، بإهداء الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، درع الحزب تقديراً لدوره البارز فى دعم الأحزاب السياسية، والارتقاء بكافة الخدمات والقطاعات التنموية على أرض المحافظة، بالتعاون مع الأجهزة المعنية.

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